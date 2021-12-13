Bước qua độ tuổi 30, Dương Tử muốn thoát ra 'khỏi vùng an toàn', khẳng định bản thân trong con đường diễn xuất

Sao quốc tế 13/12/2021 16:40

Nữ diễn viên Dương Tử là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô gây ấn tượng với khán giả bằng những vai diễn nữ tính, xinh đẹp, tìm kiếm tình yêu lãng mạn trong các bộ phim truyền hình.

Từng "làm mưa, làm gió" qua các bộ phim truyền hình lãng mạn, Dương Tử đã thu hút được vô số người hâm mộ với vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên 29 tuổi này có định hướng đang dần thoát ra "khỏi vùng an toàn của mình" và đảm nhận những vai diễn nghiêm túc hơn.

Qua cuộc phỏng vấn với trang SCMP, nữ diễn viên bộc bạch rằng: "Những vai tôi đảm nhận luôn là những nhân vật trẻ hơn tuổi và có tính cách đáng yêu. Tôi chưa bao giờ cố tình chọn những vai này. Những nhân vật đó là những kịch bản mà tôi thích và tôi tin rằng mình có thể xử lý được"

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Dương Tử xinh đẹp và nổi tiếng ở độ tuổi 29 - Ảnh: SCMP

Đối với bộ phim truyền hình mới nhất - Nữ bác sĩ tâm lý, nữ diễn viên đã hoàn toàn "lột xác" để vào vai một nhà tâm lý học cực kỳ thông minh, lạnh lùng và có quá khức phức tạp. Dương Tử chia sẻ: "Vai Hạ Đốn hoàn toàn khác với những gì tôi thể hiện. Tôi lo lắng liệu khán giả có chấp nhận sự thay đổi này hay không". Đồng thời, cô cũng thừa nhận cô thường xuyên lên Douban (trang đánh giá phim, tác phẩm truyền hình tương đương với Rotten Tomatoes) để xem bộ phim liệu có được đón nhận hay không.

"Một số người đón nhận bộ phim, số khác cho rằng tác phẩm chưa tốt. Tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do họ không thích. Các phân tích, bình luận của họ có tác động lớn với chúng tôi", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

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Dương Tử trong bộ phim truyền hình 'Nữ bác sĩ tâm lý' - Ảnh: SCMP

Để nghiên cứu cho vai diễn của mình, Dương Tử đến Đại học Sư phạm Bắc Kinh để tìm hiểu, học hỏi các học giả, nhà trị liệu. Cô cho biết: "Khi còn trẻ, tôi nghĩ các nhà tâm lý học giống như vai diễn của Trần Tuệ Lâm trong Vô gian đạo. Những bộ phim trước đây thường mô tả bác sĩ có thể đưa bệnh nhân vào giấc ngủ bằng chiếc đồng hồ bỏ túi. Điều đó là chưa đúng. Các nhà tâm lý học là những bác sĩ điều trị các bệnh tâm thần. Trung Quốc đang thiếu hụt trầm trọng các nhà tâm lý học. Công chúng nên chú ý đến điều này".

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Poster quảng cáo cho bộ phim truyền hình 'Nữ bác sĩ tâm lý' - Ảnh: SCMP

Trong phim, Dương Tử đóng vai người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái và luôn mong muốn giúp đỡ người khó khăn. Cô bày tỏ: "Tôi thích vai diễn này. Tôi hy vọng bộ phim truyền hình có thể giúp đỡ những người đang ở vực thẳm, không thể vực dậy trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ đạt được sứ mệnh của mình nếu họ cảm thấy được động viên hoặc an ủi khi xem Nữ bác sĩ tâm lý".

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Dương Tử từng được đưa vào danh sách Tứ tiểu hoa đán của Trung Quốc cùng với Trịnh Sảng, Châu Đông Vũ và Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Năm 2016, tờ Nam Đô - tạp chí uy tín về showbiz - đã đưa cô vào danh sách Tứ tiểu hoa đán của Trung Quốc cùng với Trịnh Sảng, Châu Đông Vũ và Quan Hiểu Đồng. Trước khi thay đổi hình tượng trong Nữ bác sĩ tâm lý, cô có thành tích đóng phim đáng nể. Qua những dự án truyền hình như Cá mực hầm mật, Hương mật tựa khói sương, Thanh Vân chí… cô được các chuyên gia nhận định là ngôi sao truyền hình đứng đầu thế hệ sinh sau năm 1990 tại Trung Quốc.

Năm sau, Dương Tử chính thức bước sang tuổi 30. Nữ diễn viên cho biết cô không sợ tuổi già. Cô bộc bạch: "Tôi khá hào hứng với việc già theo năm tháng. Tôi không phiền nếu bản thân bước sang tuổi 40, thậm chí 50 tuổi".

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