Sau vụ ly hôn khiến fan 'đau cả đầu', Triệu Lệ Dĩnh bị 'bóc mẽ' nhược điểm hình thể khi đọ sắc cùng đàn chị Lý Băng Băng

Sự xuất hiện của Lý Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh trên một tạp chí có tiếng lại là cơ hội để nhiều cư dân mạng đem hai người đẹp ra để so sánh. Trong mắt mọi người, Lý Băng Băng là một người phụ nữ mạnh mẽ, một nữ đại gia có tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu. Sự xuất hiện lần này của hai người đẹp đã nhận được nhiều bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.

Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng chụp hình chung là cơ hội để cộng đồng mạng đem ra so sánh nhan sắc của hai người đẹp

Nếu không biết chiều cao thực sự của Lý Băng Băng, rất nhiều người nghĩ rằng mỹ nhân họ Lý cao 180cm, vậy nhưng trên thực tế, Lý Băng Băng chỉ cao 166cm mà thôi. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh có chiều cao 165cm, vậy nhưng cô nàng lại được xem khá nhỏ nhắn. Dù chênh nhau chỉ 1cm nhưng khi đứng cạnh nhau, chiều cao của Triệu Lệ Dĩnh lại làm dấy lên nhiều hoài nghi.