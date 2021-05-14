Sau vụ ly hôn khiến fan 'đau cả đầu', Triệu Lệ Dĩnh bị 'bóc mẽ' nhược điểm hình thể khi đọ sắc cùng đàn chị Lý Băng Băng

Dù chỉ thấp hơn Lý Băng Băng 1cm nhưng trong bộ hình mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh lại để lộ nhược điểm của cơ thể.
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Sự xuất hiện của Lý Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh trên một tạp chí có tiếng lại là cơ hội để nhiều cư dân mạng đem hai người đẹp ra để so sánh. Trong mắt mọi người, Lý Băng Băng là một người phụ nữ mạnh mẽ, một nữ đại gia có tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu. Sự xuất hiện lần này của hai người đẹp đã nhận được nhiều bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.
Nếu không biết chiều cao thực sự của Lý Băng Băng, rất nhiều người nghĩ rằng mỹ nhân họ Lý cao 180cm, vậy nhưng trên thực tế, Lý Băng Băng chỉ cao 166cm mà thôi. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh có chiều cao 165cm, vậy nhưng cô nàng lại được xem khá nhỏ nhắn. Dù chênh nhau chỉ 1cm nhưng khi đứng cạnh nhau, chiều cao của Triệu Lệ Dĩnh lại làm dấy lên nhiều hoài nghi.
Đặc biệt, trong tấm hình hai người đẹp cùng nằm trên ghế và giơ chân lên để chụp hình. Đôi chân của Triệu Lệ Dĩnh nhìn ngắn hơn rất nhiều so với đôi chân của Lý Băng Băng. Khi đứng cạnh nhau, phần eo của nữ diễn viên họ Triệu cũng thấp hơn eo của đàn chị khá nhiều.
Nhiều người nhận xét, rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh thấp hơn nhiều so với Lý Băng Băng. Khi đi cùng nhau, Lý Băng Băng Băng hoàn toàn thắng thế về mặt hình thể trước đàn em. Dù rằng dáng người của Triệu Lệ Dĩnh cũng rất ổn nhưng đôi chân của Lý Băng Băng được nhận xét là quá tuyệt vời.