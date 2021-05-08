Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc ngày càng 'lên hương' trước thông tin chồng cũ đi xem mắt sau hai tuần ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai

Trong khi Phùng Thiệu Phong phải đối mặt với hàng loạt tin đồn thì Triệu Lệ Dĩnh lại làm việc không ngừng nghỉ sau khi ly hôn.

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được phòng làm việc đăng tải và ngay lập tức đã nhận được cơn mưa lời khen của fan hâm mộ. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh tích cực hoạt động nghệ thuật. Người đẹp họ Triệu liên tiếp nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Dường như sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh ngày một thăng hạng về nhan sắc và thăng hoa trong sự nghiệp.

Những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh được phòng làm việc đăng tải

Sau khi ly hôn người đẹp họ Triệu tập trung toàn lực cho công việc

Ở một khía cạnh khác, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Gia đình họ Phùng và bản thân Phùng Thiệu Phong luôn gặp phải những tin đồn thiếu tích cực. Ban đầu, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh bị cộng đồng mạng đồn đại là ngoại tình và đã bị nữ diễn viên họ Triệu “bắt tại trận” nên cô nhất quyết ly hôn. Ngoài ra, Phùng Thiệu Phong còn bị cho là đã bạo hành Triệu Lệ Dĩnh khiến cô phải nhập viện. Vậy nhưng sau đó phía Phùng Thiệu Phong lên tiếng phủ nhận tất cả những tin đồn này.

Dường như nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong

Bên cạnh đó, sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu cũng được cho là ngày một thăng hoa

Triệu Lệ Dĩnh không quan tâm đến thông tin chồng cũ vội vàng tìm vợ mới sau hai tuần ly hôn với cô

Sau đó không lâu, cộng đồng mạng xứ Trung lại lan truyền thông tin, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh ly hôn nguyên nhân chính là do mẹ của Phùng Thiệu Phong. Mẹ chồng mong muốn Triệu Lệ Dĩnh quan tâm đến gia đình và sinh con thứ hai nhưng cô con dâu nổi tiếng lại muốn tập trung cho sự nghiệp khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày một căng thẳng. Mới đây nhất lại có tin đồn cho rằng, dù chỉ mới tuyên bố ly hôn được hai tuần nhưng phía gia đình Phùng Thiệu Phong đã tìm đối tượng để con trai đi xem mắt, điều kiện tiên quyết cho lần chọn dâu này là đối phương không được hoạt động trong ngành giải trí.

Chẳng cần quan tâm đến Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ngày đặc biệt Sau khi chính thức ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày một mặn mà và xinh đẹp hơn.

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