Chẳng cần quan tâm đến Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ngày đặc biệt

Sau khi chính thức ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày một mặn mà và xinh đẹp hơn.
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Ngày 6/5 là ngày kỷ niệm 15 năm Triệu Lệ Dĩnh ra nhập làng giải trí, phòng làm việc đăng loạt ảnh mỹ nhân họ Triệu để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này. Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan Triệu Lệ Dĩnh.
Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn, người đẹp họ Triệu tập trung toàn lực cho công việc. Ngay cả kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh cũng không nghỉ ngơi mà tích cực ghi hình cho một chương trình truyền hình.
Dù rằng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không đề cập gì đến nguyên nhân khiến cô và chồng ly hôn. Vậy nhưng có rất nhiều lời đồn trên mạng xã hội cho rằng mẹ chồng chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn.
Không chỉ vậy, sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, rất nhiều fan hâm mộ cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Trần Hiểu đã bình luận trên trang cá nhân của nam diễn viên này, họ mong muốn Trần Hiểu ly hôn với Trần Nghiên Hy để quay trở về bên Triệu Lệ Dĩnh.
Vậy nhưng mới đây, Trần Nghiên Hy đã có động thái đáp trả những fan hâm mộ này. “Nàng Tiểu Long Nữ” cho biết: “Hôn nhân là chuyện của hai chúng tôi, chỉ cần chúng tôi sống tốt, không cần quan tâm đến những chuyện khác”. Hiện tại, chủ đề Trần Nghiên Hy nói về đạo chung sống giữa vợ chồng với Trần Hiểu đang đứng đầu hot search Weibo.