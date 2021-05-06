Chẳng cần quan tâm đến Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ngày đặc biệt

Ngày 6/5 là ngày kỷ niệm 15 năm Triệu Lệ Dĩnh ra nhập làng giải trí , phòng làm việc đăng loạt ảnh mỹ nhân họ Triệu để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này. Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh rạng ngời trong ngày kỷ niệm 15 năm gia nhập làng giải trí

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn, người đẹp họ Triệu tập trung toàn lực cho công việc. Ngay cả kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh cũng không nghỉ ngơi mà tích cực ghi hình cho một chương trình truyền hình.

Dù rằng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không đề cập gì đến nguyên nhân khiến cô và chồng ly hôn. Vậy nhưng có rất nhiều lời đồn trên mạng xã hội cho rằng mẹ chồng chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn.