Chẳng cần quan tâm đến Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ngày đặc biệt

Sao quốc tế 06/05/2021 11:46

Sau khi chính thức ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày một mặn mà và xinh đẹp hơn.

Ngày 6/5 là ngày kỷ niệm 15 năm Triệu Lệ Dĩnh ra nhập làng giải trí, phòng làm việc đăng loạt ảnh mỹ nhân họ Triệu để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này. Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan Triệu Lệ Dĩnh.

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 Triệu Lệ Dĩnh rạng ngời trong ngày kỷ niệm 15 năm gia nhập làng giải trí

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn, người đẹp họ Triệu tập trung toàn lực cho công việc. Ngay cả kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh cũng không nghỉ ngơi mà tích cực ghi hình cho một chương trình truyền hình.

Dù rằng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không đề cập gì đến nguyên nhân khiến cô và chồng ly hôn. Vậy nhưng có rất nhiều lời đồn trên mạng xã hội cho rằng mẹ chồng chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn.

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 Sau khi ly hôn, người đẹp họ Triệu tập trung toàn lực cho công việc, cô không quan tâm đến những tin đồn xung quanh

Không chỉ vậy, sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, rất nhiều fan hâm mộ cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Trần Hiểu đã bình luận trên trang cá nhân của nam diễn viên này, họ mong muốn Trần Hiểu ly hôn với Trần Nghiên Hy để quay trở về bên Triệu Lệ Dĩnh.

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 Trần Hiểu bị fan réo gọi khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn

Vậy nhưng mới đây, Trần Nghiên Hy đã có động thái đáp trả những fan hâm mộ này. “Nàng Tiểu Long Nữ” cho biết: “Hôn nhân là chuyện của hai chúng tôi, chỉ cần chúng tôi sống tốt, không cần quan tâm đến những chuyện khác”. Hiện tại, chủ đề Trần Nghiên Hy nói về đạo chung sống giữa vợ chồng với Trần Hiểu đang đứng đầu hot search Weibo.

Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn, nhiều fan hâm mộ đã tấn công trang cá nhân của Trần Hiểu, họ mong muốn Trần Hiểu ly hôn với Trần Nghiên Hy để quay về bên tình cũ.

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Từ khóa:   Trần Nghiên Hy Trần Hiểu Phùng Thiệu Phong

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