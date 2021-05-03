Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Sao quốc tế 03/05/2021 20:30

Cho đến nay con đường phát triển sự nghiệp và cuộc sống đời tư của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người nhận xét là khá tương đồng.

Một diễn viên xuất sắc là một người nghệ sĩ sở hữu khả năng diễn xuất siêu phàm, đây là chỉ số quan trọng làm nổi bật trình độ chuyên nghiệp của các diễn viên. Để đo trình độ diễn xuất của một người diễn viên cần phải đo bằng nhiều khía cạnh, trong đó diễn cảnh hôn là những phân cảnh không thể thiếu trong những bộ phim tình cảm.

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 Dương Mịch hiện nay vẫn là ngôi sao hàng đầu của Cbiz dù cô đã hơn 30 tuổi

Diễn cảnh hôn không chỉ kiểm chứng được kỹ năng diễn xuất của một diễn viên mà còn giúp chúng ta nhìn rõ được tố chất của một người diễn viên. Khi diễn những cảnh tình cảm, ngoài cảnh hôn các diễn viên không thể tránh khỏi sự tiếp xúc da thịt, điều này sẽ dẫn đến những phản ứng sinh lý của cả nam và nữ. Hãy cùng xem Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh phản ứng như thế nào khi quay cảnh hôn?

Dương Mịch: Ăn tỏi

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 Dương Mịch lựa chọn ăn tỏi để hạn chế những phản ứng sinh lý gặp phải khi quay 'cảnh nóng'

Dương Mịch là một ngôi sao được yêu mến hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ diễn viên họ Dương đóng không ít những cảnh mùi mẫn với các đồng nghiệp nam. Trước đây nữ diễn viên Dương Mịch từng vướng phải câu hỏi có thấy ngại hay gặp phải phản ứng sinh lý gì không khi đóng nhiều cảnh hôn và những cảnh tình cảm như vậy? Người đẹp họ Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi mà nói vui rằng: “Ăn tỏi”. Đây được xem là bí quyết của Dương Mịch để tránh những phản ứng sinh lý có thể xảy ra khi quay cảnh hôn.

Triệu Lệ Dĩnh: Chỉ đàn ông mới có phản ứng sinh lý

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 Triệu Lệ Dĩnh thì cho rằng chỉ đàn ông mới có phản ứng sinh lý thôi

Những năm qua Triệu Lệ Dĩnh cũng nổi lên là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên họ Triệu cũng từng gặp phải câu hỏi tương tự Dương Mịch về vấn đề sinh lý khi quay những cảnh tình cảm. Triệu Lệ Dĩnh trả lời vô cùng thẳng thắn rằng: “Chắc chỉ có đàn ông mới có phản ứng sinh lý thôi”. Câu trả lời này của Triệu Lệ Dĩnh cho thấy có vẻ như đã từng có bạn diễn nam xảy ra phản ứng sinh lý với nữ diễn viên họ Triệu.

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 Đặc thù nghề nghiệp và sự lựa chọn cá nhân đã khiến hôn nhân của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh không trọn vẹn

Hiện tại Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều đã ly hôn, nhiều người nhận xét rằng con đường sự nghiệp cũng như tình duyên của hai diễn viên xinh đẹp này khá giống nhau. Một khi là diễn viên, họ sẽ chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật. Đôi khi chính điều này lại là nguyên nhân khiến hôn nhân của họ không trọn vẹn.

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Nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn vẫn đang được netizen đồn đoán, một trong những nguyên nhân này có liên quan đến mẹ của Phùng Thiệu Phong.

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