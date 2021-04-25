Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau khi tuyên bố ly hôn, tâm trạng mỹ nhân họ Triệu là điều đáng chú ý nhất

Ngày 23/4, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đăng thông báo tuyên bố ly hôn, cả hai vẫn xem nhau là bạn và cùng nhau nuôi dạy con cái. Thông tin bất ngờ này khiến cộng đồng mạng xứ Trung chấn động. Cũng từ đây rất nhiều đồn đoán về nguyên nhân khiến hôn nhân của cặp đôi tan vỡ cũng được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội.

Phùng Thiệu Phong phải đối mặt với hàng loạt tin đồn sau khi tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Một số nguồn tin cho rằng Phùng Thiệu Phong ngoại tình với một bạn diễn nữ, người này đang mang thai và còn gửi những hình ảnh tình cảm của mình với Phùng Thiệu Phong cho Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra còn có tin đồn, Triệu Lệ Dĩnh “bắt tại trận” Phùng Thiệu Phong ngoại tình nên nam tài tử họ Phùng đã bạo hành Triệu Lệ Dĩnh đến mức phải nhập viện điều trị.