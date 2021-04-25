Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau khi tuyên bố ly hôn, tâm trạng mỹ nhân họ Triệu là điều đáng chú ý nhất

Sao quốc tế 25/04/2021 20:11

Những ngày này, mọi động thái của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung.

Ngày 23/4, vợ chồng Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong cùng đăng thông báo tuyên bố ly hôn, cả hai vẫn xem nhau là bạn và cùng nhau nuôi dạy con cái. Thông tin bất ngờ này khiến cộng đồng mạng xứ Trung chấn động. Cũng từ đây rất nhiều đồn đoán về nguyên nhân khiến hôn nhân của cặp đôi tan vỡ cũng được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội.

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 Phùng Thiệu Phong phải đối mặt với hàng loạt tin đồn sau khi tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Một số nguồn tin cho rằng Phùng Thiệu Phong ngoại tình với một bạn diễn nữ, người này đang mang thai và còn gửi những hình ảnh tình cảm của mình với Phùng Thiệu Phong cho Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra còn có tin đồn, Triệu Lệ Dĩnh “bắt tại trận” Phùng Thiệu Phong ngoại tình nên nam tài tử họ Phùng đã bạo hành Triệu Lệ Dĩnh đến mức phải nhập viện điều trị.

Trước sức ép từ những tin đồn, một ngày sau khi tuyên bố ly hôn, phòng làm việc của Phùng Thiệu Phong đã đăng thông tin phủ nhận tin đồn ngoại tình và bạo hành Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, phía Phùng Thiệu Phong cũng nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật để lấy lại danh dự.

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 Những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong

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 Người đẹp họ Triệu vô cùng thoải mái sau khi ly hôn, cô tập trung toàn lực cho công việc

Ở một khía cạnh khác, sau 2 ngày tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng chính thức lộ diện. Theo lịch trình mà phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải, trong tháng 4 này ngoài chụp hình quảng các cho các tạp chí, nữ diễn viên họ Triệu sẽ tham gia quay một chương trình mới. Xem ra mặc dù mới ly hôn nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn hết lòng với công việc, việc ly hôn với Phùng Thiệu Phong không ảnh hưởng gì đến tâm trạng và lịch trình làm việc của Triệu Lệ Dĩnh.  

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ

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