Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố đăng ký kết hôn, cặp đôi nổi tiếng rất ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Ngoài việc Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn có người thứ ba, nhiều fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh còn chỉ trích Phùng Thiệu Phong vì không thể cho nữ diễn viên họ Triệu một đám cưới đúng nghĩa.

Mặc dù đã có con chung nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn còn nợ Triệu Lệ Dĩnh một đám cưới

Thời gian gần đây trên mạng liên tục xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Thậm chí có nguồn tin còn cho hay Triệu Lệ Dĩnh bị Phùng Thiệu Phong bạo hành bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh bị bạo hành là do cô phát hiện Phùng Thiệu Phong ngoại tình và bắt tại trận, nguồn tin này còn khẳng định cặp đôi đã ly hôn.