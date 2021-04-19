Những động thái mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cho thấy thông tin cô bị Phùng Thiệu Phong đánh nhập viện là tin đồn vô căn cứ.
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Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố đăng ký kết hôn, cặp đôi nổi tiếng rất ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Ngoài việc Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn có người thứ ba, nhiều fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh còn chỉ trích Phùng Thiệu Phong vì không thể cho nữ diễn viên họ Triệu một đám cưới đúng nghĩa.
Thời gian gần đây trên mạng liên tục xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Thậm chí có nguồn tin còn cho hay Triệu Lệ Dĩnh bị Phùng Thiệu Phong bạo hành bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh bị bạo hành là do cô phát hiện Phùng Thiệu Phong ngoại tình và bắt tại trận, nguồn tin này còn khẳng định cặp đôi đã ly hôn.
Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh bị Phùng Thiệu Phong đánh nhập viện râm ran trên mạng xã hội suốt tháng 3, trong khi đó cặp đôi lại không có bất kỳ phản hồi nào điều này khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Vậy nhưng động thái mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan mọi tin đồn ác ý.
Ngày 18/4, người đẹp họ Triệu xuất hiện vô cùng lộng lẫy tại một sự kiện, tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh rất tốt, không giống như người mới nằm viện vì bị bạo hành. Chính điều này đã giúp fan hâm mộ “nàng Hoa Thiên Cốt” yên tâm phần nào về cuộc sống hôn nhân của cô. Đặc biệt, sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh cũng giúp xóa tan tin đồn cô bị Phùng Thiệu Phong bạo hành tồn tại suốt thời gian qua.