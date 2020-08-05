Vừa mới ra mắt, trailer ‘Thanh Trâm Hành’ của Dương Tử đã thảm bại trước ‘Hữu Phỉ’ của Triệu Lệ Dĩnh

‘Thanh Trâm Hành’ và ‘Hữu Phỉ’ đều là những bộ phim cổ trang được mong chờ nhất trong thời gian tới. Thế nhưng, dù chỉ mới ra mắt trailer cũng đã thấy rõ sự chênh lệch.

Ngày 2/8, Tencent công bố nhiều dự án mới sẽ thực hiện trong thời gian tới đồng thời công khai trailer của những bộ phim đình đám như: “Hữu Phỉ”, “Yến Vân Đài”, “Trường Ca Hành”, “Thanh Trâm Hành”. Đây đều là những bộ phim cổ trang được chú ý nhất trong suốt thời gian vừa qua vì có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên nổi tiếng.

Chỉ trong 24 giờ đầu tiên sau khi đăng tải, lượt xem của 'Hữu Phỉ' là 30,2 triệu

Sau một ngày đăng tải trailer, trang web của Tencent cho thấy “Hữu Phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác có lượt xem nhiều nhất với 30,2 triệu view. Tiếp theo đó là “Yến Vân Đài” của Đường Yên với 10,31 triệu lượt xem. “Trường Ca Hành” của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi đứng vị trí thứ 3 với 6,03 triệu lượt xem. Vốn được kỳ vọng nhưng “Thanh Trâm Hành” của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm lại chỉ đứng ở vị trí thứ 4 với 5,12 triệu lượt xem.

'Yến Vân Đài' của Đường Yên cũng là một trong những bộ phim cổ trang được mong chờ nhất trong thời gian tới

Tạo hình ấn tượng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Trường Ca Hành'

Dù khá ồn ào nhưng trailer của 'Thanh Trâm Hành' lại có lượt xem ít nhất trong 4 bộ phim cổ trang đình đám

Mặc dù đây chỉ là con số thống kê trên nền tảng của Tencent trong 24 giờ đầu tiên nhưng cũng đủ cho thấy sức hút của “Hữu Phỉ” lớn đến thế nào. Những năm gần đây, Dương Tử luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất cũng như khá tinh tế trong vấn đề chọn kịch bản. Thế nhưng những ồn ào phiên vị với Ngô Diệc Phàm khi tham gia dự án “Thanh Trâm Hành” ảnh hưởng khá nhiều đến tên tuổi của cô. Dù được đánh giá rất cao và được quay bởi đạo diễn nổi tiếng Lâm Ngọc Phân nhưng nhiều fan hâm mộ trung lập cho biết “Thanh Trâm Hành” vẫn không thể so sánh với “Hữu Phỉ”.

Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau Từng là chị em tốt nhưng hiện tại mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình làm như hai người xa lạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-moi-ra-mat-trailer-thanh-tram-hanh-cua-duong-tu-da-tham-bai-truoc-huu-phi-cua-trieu-le-dinh-374565.html