Điểm danh 6 đại mỹ nhân ‘càng nhìn càng yêu’ của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 16/07/2020 06:38

Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Angela Baby vẫn luôn là đại mỹ nhân của Cbiz.

Ngoài Angela Baby, làng giải trí Hoa ngữ còn có rất nhiều mỹ nhân như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng… Dưới đây là danh sách 6 đại mỹ nhân "càng ngắm càng yêu" của Cbiz, theo QQ.

Dương Mịch

angela baby 1
Dương Mịch luôn có tên trong bảng xếp hạng nhan sắc mỹ nhân Cbiz

Nữ diễn viên Dương Mịch là gương mặt khá quen thuộc với những khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng qua các vai diễn, cô cũng được đánh giá rất cao về nhan sắc. Trong bảng danh sách này Dương Mịch đứng ở vị trí thứ 6.

Trịnh Sảng

angela baby 2
Nhan sắc vạn người mê của nữ diễn viên Trịnh Sảng

Sau thành công của bộ phim “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, sự nghiệp của Trịnh Sảng lên như diều gặp gió. Nhờ vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào của mình, nữ diễn viên họ Trịnh luôn có mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc của Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh

angela baby 3
Dù không sở hữu thân hình bốc lửa nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là đại mỹ nhân của Cbiz

Mặc dù không sở hữu đôi chân dài miên man và thân hình bốc lửa nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cô vượt qua Dương Mịch và Trịnh Sảng để đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng danh sách này.

Địch Lệ Nhiệt Ba

angela baby 4
Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có mặt trong mọi bảng xếp hạng về nhan sắc của Cbiz

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có và thân hình bốc lửa, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ 3 trong danh sách những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhờ nhan sắc của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có được rất nhiều hợp đồng quảng cáo và kịch bản hay.

Angela Baby

angela baby 5
Luôn gây tranh cãi về nhan sắc nhưng Angela Baby vẫn đứng thứ hai trong bảng danh sách này

Suốt một thời gian dài Angela Baby phải đối diện với thông tin phẫu thuật thẩm mỹ. Dù rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã từng đến bệnh viện để giám định nhưng dư luận vẫn không tin nhan sắc cô sở hữu là tự nhiên. Vậy nhưng Angela Baby vẫn “qua mặt” nhiều đại mỹ nhân khác để đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng danh sách này.

Lưu Thi Thi

angela baby 6
Vẻ đẹp thanh khiết đầy khí chất của Lưu Thi Thi giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ

Đứng đầu danh sách này là Lưu Thi Thi. Từ nhan sắc cho tới khí chất, nữ diễn viên họ Lưu đều khiến người đối diện càng nhìn càng say đắm.

Muôn vàn chiêu trò sử dụng ‘đồ giả’ để được đẹp hơn của sao Hoa ngữ

Muôn vàn chiêu trò sử dụng ‘đồ giả’ để được đẹp hơn của sao Hoa ngữ

Không chỉ Dương Mịch, rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ đều phải sử dụng các phụ kiện lạ để được hoàn hảo hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Trịnh Sảng Lưu Thi Thi

TIN LIÊN QUAN

Muôn vàn chiêu trò sử dụng ‘đồ giả’ để được đẹp hơn của sao Hoa ngữ

Muôn vàn chiêu trò sử dụng ‘đồ giả’ để được đẹp hơn của sao Hoa ngữ

4 mỹ nhân có diễn xuất tệ nhất làng giải trí Hoa ngữ

4 mỹ nhân có diễn xuất tệ nhất làng giải trí Hoa ngữ

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi?

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi?

5 bộ phim có nhiều cảnh ngọt ngào nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

5 bộ phim có nhiều cảnh ngọt ngào nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Phải dùng mông giả, thân hình Dương Mịch chẳng hoàn mỹ như fan vẫn tưởng

Phải dùng mông giả, thân hình Dương Mịch chẳng hoàn mỹ như fan vẫn tưởng

Một hành động nhỏ cho thấy Dương Tử vẫn luôn âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến

Một hành động nhỏ cho thấy Dương Tử vẫn luôn âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục