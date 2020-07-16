Điểm danh 6 đại mỹ nhân ‘càng nhìn càng yêu’ của làng giải trí Hoa ngữ

Ngoài Angela Baby , làng giải trí Hoa ngữ còn có rất nhiều mỹ nhân như Dương Mịch , Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng … Dưới đây là danh sách 6 đại mỹ nhân "càng ngắm càng yêu" của Cbiz, theo QQ.

Nữ diễn viên Dương Mịch là gương mặt khá quen thuộc với những khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng qua các vai diễn, cô cũng được đánh giá rất cao về nhan sắc. Trong bảng danh sách này Dương Mịch đứng ở vị trí thứ 6.

Nhan sắc vạn người mê của nữ diễn viên Trịnh Sảng

Sau thành công của bộ phim “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, sự nghiệp của Trịnh Sảng lên như diều gặp gió. Nhờ vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào của mình, nữ diễn viên họ Trịnh luôn có mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc của Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh

Dù không sở hữu thân hình bốc lửa nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là đại mỹ nhân của Cbiz

Mặc dù không sở hữu đôi chân dài miên man và thân hình bốc lửa nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cô vượt qua Dương Mịch và Trịnh Sảng để đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng danh sách này.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có mặt trong mọi bảng xếp hạng về nhan sắc của Cbiz

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có và thân hình bốc lửa, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ 3 trong danh sách những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhờ nhan sắc của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có được rất nhiều hợp đồng quảng cáo và kịch bản hay.

Angela Baby

Luôn gây tranh cãi về nhan sắc nhưng Angela Baby vẫn đứng thứ hai trong bảng danh sách này

Suốt một thời gian dài Angela Baby phải đối diện với thông tin phẫu thuật thẩm mỹ. Dù rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã từng đến bệnh viện để giám định nhưng dư luận vẫn không tin nhan sắc cô sở hữu là tự nhiên. Vậy nhưng Angela Baby vẫn “qua mặt” nhiều đại mỹ nhân khác để đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng danh sách này.

Lưu Thi Thi

Vẻ đẹp thanh khiết đầy khí chất của Lưu Thi Thi giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ

Đứng đầu danh sách này là Lưu Thi Thi. Từ nhan sắc cho tới khí chất, nữ diễn viên họ Lưu đều khiến người đối diện càng nhìn càng say đắm.