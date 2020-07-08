5 bộ phim có nhiều cảnh ngọt ngào nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Á Đông nhưng nhiều bộ phim truyền hình Hoa ngữ vẫn có những cảnh quay táo bạo. Theo cộng đồng mạng xứ Trung, những bộ phim dưới đây có nhiều cảnh hôn nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Nam diễn viên Chung Hán Lương từng gây ấn tượng với vai diễn Mộ Dung Bái Lâm trong bộ phim “Không Kịp Nói Yêu Em”. Chuyện tình của Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm trong phim khiến khán giả truyền hình thổn thức suốt một thời gian dài. “Không Kịp Nói Yêu Em” được netizen xứ Trung bình chọn là một trong những bộ phim có nhiều cảnh hôn nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

'Tân Dòng Sông Ly Biệt' cũng có rất nhiều cảnh quay ngọt ngào của các cặp đôi

Sau thành công của bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách”, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như tiếp tục hợp tác và làm nên thành công của bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Không chỉ nổi tiếng, đây cũng là một trong những bộ phim có nhiều cảnh hôn nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Diễn quá tình, Lưu Khải Uy và Dĩnh Nhi từng vướng tin đồn phim giả tình thật

Lưu Khải Uy và Dĩnh Nhi cùng hợp tác trong bộ phim “Thiên Sơn Mộ Tuyết”. Vì diễn quá tình cảm nên thời điểm đó Lưu Khải Uy vướng tin đồn có tình cảm với bạn diễn dù đang hẹn hò Dương Mịch. Bộ phim này cũng có rất nhiều cảnh quay tình cảm giữa cặp đôi nam nữ chính.

Truy Tìm Ký Ức

'Truy Tìm Ký Ức' cũng là bộ phim có nhiều cảnh quay lãng mạn của cặp đôi nam nữ chính

Mặc dù là một bộ phim mang đề tài điều tra tội phạm nhưng “Truy Tìm Ký Ức” cũng có rất nhiều cảnh quay ngọt ngào giữa Bạch Vũ và Dương Dung. Theo những khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ, đây cũng là một trong những bộ phim có nhiều cảnh hôn nhất Cbiz.

Song Thế Sủng Phi

Hình Chiêu Lâm và Lương Khiết làm nên thành công của 'Song Thế Sủng Phi'

Với sự góp mặt của Hình Chiêu Lâm và Lương Khiết, bộ phim “Song Thể Sủng Phi” từng là một hiện tượng của phim truyền hình Hoa ngữ. Đây cũng là bộ phim xuất hiện rất nhiều cảnh tình tứ của cặp đôi nam nữ diễn viên chính.