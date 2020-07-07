Vừa bị chê già nua, Phạm Băng Băng đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc 'vạn người mê'

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến không ít fan hâm mộ thất vọng vì nhan sắc có phần xuống cấp của mình. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng lấy lại phong độ.

Ngày 6/7, loạt ảnh của nữ diễn viên Phạm Băng Băng được một hot girl mạng xã hội có tên Vãn Vãn đăng tải. Điều đáng chú ý là nhan sắc của “nữ hoàng thị phi” họ Phạm đã không còn được như trước. Trong ảnh, nhan sắc của Phạm Băng Băng bị hot girl Vãn Vãn lấn át hoàn toàn. Không chỉ vậy, người đẹp họ Phạm còn trông khá tiều tụy và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Nhan sắc của nữ diễn viên Phạm Băng Băng có phần lép vế so với Vãn Vãn

Người hâm mộ khá bất ngờ trước nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên họ Phạm

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng xứ Trung tỏ ra khá thất vọng với nhan sắc của bạn gái cũ Lý Thần. Đáp lại những bình luận của netizen, Phạm Băng Băng đã like bài viết của Vãn Vãn và không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuy nhiên, một người bạn của nữ diễn viên họ Phạm cảm thấy bất bình thay cho cô nên đã đăng tải hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng.

Ngay sau đó một người bạn thân đã đăng tải hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng

Nhan sắc của đại mỹ nhân họ Phạm vẫn như ngày nào

Dù đã gần 40 tuổi nhưng cô nàng vẫn sở hữu làn da trắng sứ

Dường như thời gian đã 'bỏ quên' nhan sắc của Phạm Băng Băng

Trong loạt ảnh này, có thể thấy nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn hút hồn như ngày nào. Dù đã gần 40 tuổi nhưng nữ diễn viên họ Phạm vẫn giữ được làn da mịn màng và không có dấu hiệu tuổi tác. Sau khi chia tay Lý Thần, nhiều lần Phạm Băng Băng vướng tin đồn hẹn hò đại gia nhưng đến thời điểm hiện tại cô vẫn đang độc thân. Dù cố gắng quay trở lại showbiz nhưng dường như dư luận xứ Trung vẫn chưa thể tha thứ cho Phạm Băng Băng.

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