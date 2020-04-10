Bị chất vấn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Băng Băng đáp trả đanh thép

Mới đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng lại gây chú ý khi có hành động đáp trả mạnh mẽ trước nghi vấn của người hâm mộ về việc cô đã từng đụng chạm dao kéo.

Sau khi bị điều tra về tội trốn thuế và nộp phạt số tiền khổng lồ, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng tuột dốc không phanh. Ngay cả chuyện tình cảm giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần cũng kết thúc sau đó. Cho đến tận bây giờ nữ diễn viên họ Phạm vẫn chưa thể quay lại showbiz do vướng phải làn sóng tẩy chay của người hâm mộ xứ Trung.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn chưa thể quay trở lại showbiz vì vướng phải làn sóng tẩy chay của dư luận sau khi bị điều tra trốn thuế

Mặc dù vậy, mọi thông tin liên quan đến nữ diễn viên họ Phạm vẫn nhận được sự chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Mỗi lần có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội, cô đều khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

Từ trước tới nay, rất nhiều lần Phạm Băng Băng vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây “nữ hoàng thị phi” Cbiz tự tin khoe nhan sắc trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khi một fan hâm mộ hỏi có phải cô đã từng sửa mắt không, nữ diễn viên họ Phạm lập tức đáp trả: “Hơn 30 năm nay đều như vậy”.

Hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng

Bị chất vấn chuyện cắt mí mắt, nữ diễn viên họ Phạm đáp trả: 'Hơn 30 năm nay đều như vậy'

Dù trước đây Phạm Băng Băng nhiều lần vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô đều khéo léo tìm cách trả lời cho qua chuyện. Tuy nhiên, lần này Phạm Băng Băng đã đáp trả đanh thép, khẳng định nhan sắc của mình là hoàn toàn tự nhiên.

Phạm Băng Băng công khai 'tỏ tình' với người khác sau khi chia tay Lý Thần Sau khi tuyên bố chia tay bạn trai cũ Lý Thần một thời gian, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ công khai "tỏ tình" với người khác trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chat-van-chuyen-phau-thuat-tham-my-pham-bang-bang-dap-tra-danh-thep-356375.html