Phạm Băng Băng công khai 'tỏ tình' với người khác sau khi chia tay Lý Thần

Sao quốc tế 01/04/2020 06:04

Sau khi tuyên bố chia tay bạn trai cũ Lý Thần một thời gian, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ công khai "tỏ tình" với người khác trên mạng xã hội.

Xuất hiện trên tạp chí Wonderland với phong cách cổ điển, người đẹp họ Phạm vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Bộ ảnh này của Phạm Băng Băng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

dien vien pham bang bang 1dien vien pham bang bang 2

dien vien pham bang bang 3
Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Sau khi bị điều tra về trốn thuế, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng tụt dốc trầm trọng. Một vài lần có động thái muốn quay trở lại showbiz, cô đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Mặc dù bị tẩy chay ở Trung Quốc nhưng Phạm Băng Băng vẫn thường xuyên tham gia chụp hình cho các tạp chí nổi tiếng của nước ngoài và nhận được nhiều lời khen ngợi.

dien vien pham bang bang 4dien vien pham bang bang 5dien vien pham bang bang 6dien vien pham bang bang 7dien vien pham bang bang 8dien vien pham bang bang 9

dien vien pham bang bang 10
Với phong cách cổ điển, Phạm Băng Băng đã khoe trọn nhan sắc đầy kiêu sa của mình

Sau khi đăng tải những tấm hình này, nhiếp ảnh gia Lucas Yang đã gửi lời cảm ơn và khen ngợi khả năng diễn xuất của Phạm Băng Băng. Đáp lại động thái này của nhiếp ảnh gia nổi tiếng, bạn gái cũ của Lý Thần không ngần ngại bình luận dưới bài viết của anh: “Là anh chụp đẹp, em thích anh”.

dien vien pham bang bang 11
Nhiếp ảnh gia Lucas Yang khen ngợi khả năng diễn xuất của Phạm Băng Băng...
dien vien pham bang bang 12
... người đẹp họ Phạm liền đáp lời: 'Em thích anh'

Sau khi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay, cô từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò, sinh con cho người đàn ông khác nhưng mỹ nhân họ Phạm vẫn luôn khéo léo phủ nhận. Phạm Băng Băng vẫn đang tìm mọi cách để có thể quay trở lại showbiz sớm nhất.

7 ngày không gội đầu, Phạm Băng Băng vẫn tự tin khoe nhan sắc

7 ngày không gội đầu, Phạm Băng Băng vẫn tự tin khoe nhan sắc

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng vừa khoe thành tích 7 ngày không gội đầu của mình trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng và Lý Thần Lý Thần Phạm Băng Băng

TIN LIÊN QUAN

7 ngày không gội đầu, Phạm Băng Băng vẫn tự tin khoe nhan sắc

7 ngày không gội đầu, Phạm Băng Băng vẫn tự tin khoe nhan sắc

Xuất hiện với hình ảnh ngực lép, eo to, mỹ nhân Phạm Băng Băng của ngày xưa đâu rồi?

Xuất hiện với hình ảnh ngực lép, eo to, mỹ nhân Phạm Băng Băng của ngày xưa đâu rồi?

Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc trên tạp chí Việt Nam

Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc trên tạp chí Việt Nam

Phản ứng trái chiều của fan hâm mộ về tạo hình mới của Phạm Băng Băng

Phản ứng trái chiều của fan hâm mộ về tạo hình mới của Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng bị đồn nhận 40 tỷ qua đêm với đại gia, lộ clip nóng?

Phạm Băng Băng bị đồn nhận 40 tỷ qua đêm với đại gia, lộ clip nóng?

Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý