Phạm Băng Băng công khai 'tỏ tình' với người khác sau khi chia tay Lý Thần

Xuất hiện trên tạp chí Wonderland với phong cách cổ điển, người đẹp họ Phạm vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Bộ ảnh này của Phạm Băng Băng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Sau khi bị điều tra về trốn thuế, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng tụt dốc trầm trọng. Một vài lần có động thái muốn quay trở lại showbiz, cô đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Mặc dù bị tẩy chay ở Trung Quốc nhưng Phạm Băng Băng vẫn thường xuyên tham gia chụp hình cho các tạp chí nổi tiếng của nước ngoài và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Với phong cách cổ điển, Phạm Băng Băng đã khoe trọn nhan sắc đầy kiêu sa của mình

Sau khi đăng tải những tấm hình này, nhiếp ảnh gia Lucas Yang đã gửi lời cảm ơn và khen ngợi khả năng diễn xuất của Phạm Băng Băng. Đáp lại động thái này của nhiếp ảnh gia nổi tiếng, bạn gái cũ của Lý Thần không ngần ngại bình luận dưới bài viết của anh: “Là anh chụp đẹp, em thích anh”.

Nhiếp ảnh gia Lucas Yang khen ngợi khả năng diễn xuất của Phạm Băng Băng...

... người đẹp họ Phạm liền đáp lời: 'Em thích anh'

Sau khi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay, cô từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò, sinh con cho người đàn ông khác nhưng mỹ nhân họ Phạm vẫn luôn khéo léo phủ nhận. Phạm Băng Băng vẫn đang tìm mọi cách để có thể quay trở lại showbiz sớm nhất.