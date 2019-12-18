Phản ứng trái chiều của fan hâm mộ về tạo hình mới của Phạm Băng Băng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận nhiều lời chê bai từ netizen vì tạo hình mới của mình trong 1 sự kiện gần đây.

Sau scandal trốn thuế, con đường trở lại showbiz của nữ diễn viên Phạm Băng Băng gặp phải khá nhiều chông gai vì làn sóng tẩy chay của dư luận xứ Trung. Tuy nhiên, cô vẫn tích cực tham gia nhiều sự kiện để chuẩn bị cho lần quay trở lại này. Dù lớn hay nhỏ, mỗi sự kiện Phạm Băng Băng tham gia đều nhận được sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông.

Trong một sự kiện gần đây, với tạo hình tóc ngắn cá tính, “nữ hoàng thị phi” tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Phạm vẫn rất xinh đẹp nhưng cũng có ý kiến cho rằng Phạm Băng Băng đã xuống sắc khá nhiều so với trước đây.

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng trong một sự kiện gần đây

Con đường quay trở lại showbiz của Phạm Băng Băng gặp rất nhiều trở ngại

Dù vậy, trong mỗi sự kiện, Phạm Băng Băng đều trở thành tâm điểm của truyền thông

'Nữ hoàng thị phi' vẫn rất xinh đẹp...

... nhưng mái tóc giả không được trau chuốt chính là điểm trừ trong lần xuất hiện này của cô

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng trông khá mệt mỏi khi tham gia sự kiện

Cô chụp hình cùng fan hâm mộ

Dù đang vướng phải làn sóng tẩy chay nhưng Phạm Băng Băng vẫn còn rất nhiều 'fan cứng'

Sau khi nộp số tiền thuế khổng lồ, Phạm Băng Băng và Lý Thần bất ngờ tuyên bố chia tay. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Phạm cố tình lợi dụng chuyện tình cảm để nhận được sự cảm thông từ dư luận. Không chỉ vậy, thời gian gần đây Phạm Băng Băng liên tục vướng phải tin đồn mang thai với đại gia. Tuy nhiên, cô đã khéo léo phủ nhận tin đồn này bằng nhiều cách khác nhau.

Phạm Băng Băng bị đồn nhận 40 tỷ qua đêm với đại gia, lộ clip nóng? Theo thông tin do 1 tài khoản mạng xã hội đăng tải, vị đại gia này đã từng chi khoảng 40 tỷ để qua lại với nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-trai-chieu-cua-fan-ham-mo-ve-tao-hinh-moi-cua-pham-bang-bang-346726.html