Phản ứng trái chiều của fan hâm mộ về tạo hình mới của Phạm Băng Băng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận nhiều lời chê bai từ netizen vì tạo hình mới của mình trong 1 sự kiện gần đây.
- Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần
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Sau scandal trốn thuế, con đường trở lại showbiz của nữ diễn viên Phạm Băng Băng gặp phải khá nhiều chông gai vì làn sóng tẩy chay của dư luận xứ Trung. Tuy nhiên, cô vẫn tích cực tham gia nhiều sự kiện để chuẩn bị cho lần quay trở lại này. Dù lớn hay nhỏ, mỗi sự kiện Phạm Băng Băng tham gia đều nhận được sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông.
Trong một sự kiện gần đây, với tạo hình tóc ngắn cá tính, “nữ hoàng thị phi” tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Phạm vẫn rất xinh đẹp nhưng cũng có ý kiến cho rằng Phạm Băng Băng đã xuống sắc khá nhiều so với trước đây.
Sau khi nộp số tiền thuế khổng lồ, Phạm Băng Băng và Lý Thần bất ngờ tuyên bố chia tay. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Phạm cố tình lợi dụng chuyện tình cảm để nhận được sự cảm thông từ dư luận. Không chỉ vậy, thời gian gần đây Phạm Băng Băng liên tục vướng phải tin đồn mang thai với đại gia. Tuy nhiên, cô đã khéo léo phủ nhận tin đồn này bằng nhiều cách khác nhau.