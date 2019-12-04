Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

Sao quốc tế 04/12/2019 16:20

Dù là những tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình.

Sau khi bị điều tra tội trốn thuế và phải nộp phạt số tiền khổng lồ, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuống dốc không phanh. Tích cực tham gia các hoạt động công ích để lấy lòng fan hâm mộ, vậy nhưng dường như công chúng vẫn chưa thể đón nhận "nữ hoàng thị phi".

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ

Mặc dù vướng phải làn sóng tẩy chay từ dư luận Trung Quốc nhưng không thể phủ nhận sức hút đến từ cái tên Phạm Băng Băng. Dù chỉ xuất hiện tại sân bay hoặc tham gia những sự kiện từ thiện nhưng mỗi khi xuất hiện, cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông xứ Trung.

Mới đây khi tham gia một sự kiện, bạn gái cũ của Lý Thần vẫn khoe vẻ đẹp xuất thần dù chỉ là những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa. 

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Phạm Băng Băng thường tham gia các hoạt động công ích sau khi bị điều tra trốn thuế
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Đứng trước làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng, Phạm Băng Băng khéo léo tìm đường quay trở lại showbiz
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Dù vướng phải nhiều scandal nhưng không thể phủ nhận nhan sắc nữ diễn viên họ Phạm ngày càng xuất thần
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Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng bạn gái cũ của Lý Thần vẫn đẹp xuất sắc dù không có sự trợ giúp của photoshop
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Xuất hiện trong một sự kiện, Phạm Băng Băng vẫn nhận được sự quan tâm của truyền thông

Suốt 2 năm qua, Phạm Băng Băng trải qua rất nhiều sóng gió trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm, vậy nhưng sau tất cả người đẹp họ Phạm vẫn đứng vững. Dù đã gần 40 tuổi nhưng nhan sắc của Phạm Băng Băng ngày càng mặn mà và xinh đẹp.

Nhiều người cho rằng, có lẽ làng giải trí Hoa ngữ rất khó tìm được một người vừa xinh đẹp, vừa thần thái, mỗi khi xuất hiện đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông giống như Phạm Băng Băng.

Bị ‘ghẻ lạnh’ tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng đẹp tựa nữ thần trên tạp chí Nga

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Mới đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã có màn lột xác hoàn hảo khi xuất hiện trên một tạp chí danh tiếng của Nga.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần scandal sao Hoa ngữ

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