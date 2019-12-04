Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

Sau khi bị điều tra tội trốn thuế và phải nộp phạt số tiền khổng lồ, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuống dốc không phanh. Tích cực tham gia các hoạt động công ích để lấy lòng fan hâm mộ, vậy nhưng dường như công chúng vẫn chưa thể đón nhận "nữ hoàng thị phi".

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ

Mặc dù vướng phải làn sóng tẩy chay từ dư luận Trung Quốc nhưng không thể phủ nhận sức hút đến từ cái tên Phạm Băng Băng. Dù chỉ xuất hiện tại sân bay hoặc tham gia những sự kiện từ thiện nhưng mỗi khi xuất hiện, cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông xứ Trung.