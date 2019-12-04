Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

Dù là những tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình.
- Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay
- Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng
Sau khi bị điều tra tội trốn thuế và phải nộp phạt số tiền khổng lồ, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuống dốc không phanh. Tích cực tham gia các hoạt động công ích để lấy lòng fan hâm mộ, vậy nhưng dường như công chúng vẫn chưa thể đón nhận "nữ hoàng thị phi".
Mặc dù vướng phải làn sóng tẩy chay từ dư luận Trung Quốc nhưng không thể phủ nhận sức hút đến từ cái tên Phạm Băng Băng. Dù chỉ xuất hiện tại sân bay hoặc tham gia những sự kiện từ thiện nhưng mỗi khi xuất hiện, cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông xứ Trung.
Mới đây khi tham gia một sự kiện, bạn gái cũ của Lý Thần vẫn khoe vẻ đẹp xuất thần dù chỉ là những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa.
Suốt 2 năm qua, Phạm Băng Băng trải qua rất nhiều sóng gió trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm, vậy nhưng sau tất cả người đẹp họ Phạm vẫn đứng vững. Dù đã gần 40 tuổi nhưng nhan sắc của Phạm Băng Băng ngày càng mặn mà và xinh đẹp.
Nhiều người cho rằng, có lẽ làng giải trí Hoa ngữ rất khó tìm được một người vừa xinh đẹp, vừa thần thái, mỗi khi xuất hiện đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông giống như Phạm Băng Băng.