Phạm Băng Băng bất ngờ để lộ tình tiết ngầm thông báo đã có bạn trai mới?

Sau khi chia tay Lý Thần, chuyện tình cảm của nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn được nhiều người chú ý.
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Cuối tháng 6/2019, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Dù đường ai nấy đi nhưng cả hai vẫn xem nhau là bạn bè và tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của nhau.
Ngay sau khi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay, có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Phạm đang lợi dụng bạn trai cũ trên con đường quay trở lại showbiz. Bên cạnh đó cũng có thông tin cho rằng Phạm Băng Băng đang mang thai với người khác nên mới chia tay Lý Thần.
Đứng trước những thông tin thất thiệt, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã nhiều lần ngầm phủ nhận nhưng tin đồn vẫn không hạ nhiệt. Bên cạnh đó, thông tin về người đàn ông mới của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tò mò.
Sau hàng loạt tin đồn yêu đương và mang thai, mới đây nữ diễn viên họ Phạm bất ngờ xuất hiện với chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út khiến nhiều người nghi ngờ cô đã tìm được người đàn ông mới thay thế Lý Thần. Không ít ý kiến cho rằng dù chưa lên tiếng xác nhận và công khai người mới nhưng chiếc nhẫn đeo ở vị trí này như một lời thông báo ngầm mà nữ diễn viên họ Phạm nhắn gửi tới người hâm mộ.