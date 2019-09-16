Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 16/09/2019 11:55

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận được lời chúc mừng ngọt lịm từ bạn trai tin đồn vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Sau gần 3 tháng chia tay Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 38 với không khí hoàn toàn khác biệt so với những năm trước. Mặc dù vậy những người bạn tốt và bạn trai tin đồn Trương Soái vẫn gửi đến “nữ hoàng thị phi” những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

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Trương Soái đăng tải lời chúc mừng sinh nhật Phạm Băng Băng đầy ẩn ý

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Cùng với đó là 3 tấm hình vô cùng thân thiết giữa Trương Soái và Phạm Băng Băng

Stylist Trương Soái và Phạm Băng Băng từng dính tin đồn hẹn hò sau khi người đẹp họ Phạm chia tay Lý Thần. Phạm Băng Băng từng bị bắt gặp đặt tay lên ngực của Trương Soái khiến không ít người nghĩ rằng hai người đang yêu đương. Mặc dù dính tin đồn hẹn hò nhưng Phạm Băng Băng và Trương Soái đều lựa chọn im lặng.

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Trước đây hai người từng dính tin đồn hẹn hò sau khi tấm hình Phạm Băng Băng để tay lên ngực Trương Soái được công bố

Vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng, bên cạnh những lời chúc mừng từ Lý Ngọc và Trương Quân Ninh, fan hâm mộ đặc biệt chú ý đến lời chúc của Trương Soái. Trên trang cá nhân, stylist nổi tiếng đăng tải 3 tấm hình của mình và Phạm Băng Băng cùng dòng trạng thái: “Cuộc đời này cứ như vậy mà tương hỗ, bảo vệ nhau. Không cần phải nói nhiều nữa, sinh nhật vui vẻ, Băng của tôi!”.

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Nhiều người cho rằng nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã tìm được hạnh phúc mới sau khi chia tay Lý Thần

Điều quan trọng, Trương Soái đã dùng “Băng của tôi” một cách rất thân thiết. Đây cũng là cách gọi mà trước đây Lý Thần thường hay dùng để gọi bạn gái cũ. Vì thế, nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Trương Soái không đơn thuần chỉ là tình bạn. Có lẽ sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng đã tìm được hạnh phúc mới.

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Từ khóa:   Lý Thần Trương Soái Phạm Băng Băng

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