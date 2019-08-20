Dù ăn mặc giản dị, Phạm Băng Băng vẫn bị chỉ trích giả tạo khi làm từ thiện

Sao quốc tế 20/08/2019 10:15

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng lại trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ khi ăn mặc giản dị đến bệnh viện thăm các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh.

Sau khi Phạm Băng Băng bị điều tra và phải đóng gần 900 triệu tệ tiền thuế, cô lui về "ở ẩn" gần 1 năm. Mấy tháng gần đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng tích cực tham gia các hoạt động công ích và một vài sự kiện. Nhiều người cho rằng đây chính là những bước đi đầu tiên trên con đường tái xuất của “nữ hoàng thị phi”.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe của các bé trong quỹ từ thiện 'Trái tim Ali' sau khi được phẫu thuật tim

Cuối tháng 6 vừa rồi, Phạm Băng Băng và Lý Thần tuyên bố kết thúc mối quan hệ sau 4 năm hẹn hò. Tuy nhiên cả hai vẫn xem nhau là bạn và sẽ ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp sắp tới. Sau khi đưa ra thông báo này, Phạm Băng Băng tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động công ích.

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Người đẹp họ Pham tích cực tham gia các hoạt động công ích

Mới đây, nữ diễn viên họ Phạm đã đến bệnh viện kiểm tra quá trình hồi phục sau phẫu thuật của những em bé bị bệnh tim bẩm sinh. Đây là dự án của quỹ từ thiện “Trái tim Ali” do chính Phạm Băng Băng thành lập. Tham gia hoạt động này, cô ăn mặc khá đơn giản, tết tóc hai bên nhưng trông vẫn rất xinh đẹp và nổi bật. Dường như Phạm Băng Băng đã lấy lại tinh thần sau khi chia tay Lý Thần.

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Ăn mặc giản dị nhưng Phạm Băng Băng vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích giả tạo và lợi dụng các em bé để tẩy trắng hình ảnh

Thế nhưng có nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên họ Phạm đang cố tình lợi dụng trẻ em để tẩy trắng hình ảnh của mình. Một số dân mạng nhận định việc làm này rất có lợi cho con đường trở lại showbiz của Phạm Băng Băng. Thậm chí có người còn bình luận rằng: “Hành động này của Phạm Băng Băng quá giả tạo, lợi dụng các em bé để đạt được mục đích của mình mà không biết xấu hổ”.

Hiện netizen xứ Trung vẫn đang tranh luận sôi nổi về vấn đề này với nhiều ý kiến trái chiều.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng được mệnh danh là “nữ hoàng thị phi” của Cbiz. Vì vậy, có những chuyện thị phi cô không thể “gột sạch” trong suốt cuộc đời của mình.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần

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