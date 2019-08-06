Được hỏi đã từng đưa bao nhiêu người đàn ông về nhà, Phạm Băng Băng trả lời cực 'bá đạo'

Sao quốc tế 06/08/2019 16:08

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng trả lời khéo léo khi bị hỏi một câu rất khó. Câu trả lời của cô nhận được "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng.

Phạm Băng Băng là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc hơn người, cô được rất nhiều người theo đuổi. Mỹ nữ họ Phạm nổi tiếng trong giới giải trí bởi những mối tình không chính thức của mình.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nổi tiếng xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi

Tình sử của diễn viên Phạm Băng Băng từng được truyền thông Trung Quốc thống kê. Ngoài Lý Thần, từ khi tham gia showbiz đến nay “nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng dính tin đồn tình ái với 17 người đàn ông. Từ những ông chủ đình đám của các tập đoàn truyền thông lớn như Vương Trung Lỗi, Dương Thụ Thành đến những “cây đại thụ” của điện ảnh Hoa ngữ như đạo diễn Trương Kỷ Trung, Hồng Kim Bảo đều dính tin đồn tình ái với nàng “Võ Mỵ Nương”.

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Hồng Kim Bảo từng dính tin đồn có con chung với Phạm Băng Băng
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Quản lý Mục Hiểu Quang cũng từng bị cho là hẹn hò với người đẹp họ Phạm

Từng có tin đồn cho rằng Phạm Thừa Thừa chính là kết tinh tình yêu của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo. Tuy nhiên, gia đình Phạm Băng Băng một mực phủ nhận tin đồn này. Đến thời điểm hiện tại hai chị em Phạm Băng Băng, Phạm Thừa Thừa vẫn liên tục khởi kiện những người tung tin đồn bôi nhọ danh dự của họ.

Trên thực tế, dù danh sách người tình tin đồn khá nhiều nhưng kể từ khi tham gia hoạt động showbiz đến nay Phạm Băng Băng mới chính thức thừa nhận hẹn hò với hai người đàn ông là Vương Học Binh và Lý Thần. Hiện nay dù đã gần 40 tuổi, người đẹp họ Phạm vẫn lẻ bóng.

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Lý Thần là một trong hai người đàn ông mà Phạm Băng Băng công khai thừa nhận hẹn hò

Mới đây, khi tham gia một sự kiện truyền thông, Phạm Băng Băng được hỏi đã từng đưa bao nhiêu người đàn ông về nhà rồi? Nếu là một người phụ nữ bình thường khác, hẳn họ sẽ tỏ ra vô cùng ngại ngùng khi gặp phải câu hỏi khó này. Thế nhưng, Phạm Băng Băng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

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Phạm Băng Băng cho biết, cô chỉ đưa người đàn ông cô yêu nhất về nhà mà thôi

Là người của công chúng, Phạm Băng Băng có cách ứng xử vô cùng khéo léo. Trước câu hỏi này, nữ diễn viên họ Phạm cho biết cô chỉ đưa người đàn ông cô yêu nhất về nhà mà thôi. Câu trả lời thông minh của Phạm Băng Băng nhận được sự tán thưởng của người hâm mộ. 

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Phạm Thừa Thừa Lý Thần

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