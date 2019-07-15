Dù là hàng hiệu hay đồ rẻ tiền, Phạm Băng Băng đều khiến dân tình phải trầm trồ ngợi khen

Nhan sắc cực phẩm của Phạm Băng Băng là điều không phải bàn cãi. Cô sở hữu làn da trắng sứ, đôi mắt to cùng sống mũi cao. Trong nhiều cuộc bình chọn nghệ sĩ Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất, Phạm Băng Băng luôn là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng.

Phạm Băng Băng là biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc trong các sự kiện quốc tế

Không chỉ sở hữu nhan sắc đỉnh cao, phong cách thời trang của Phạm Băng Băng cũng là điều khiến tên tuổi của cô được nhiều người biết đến. Mỗi lần tham gia liên hoan phim danh giá Cannes, tất cả đều chờ đợi màn xuất hiện của nữ diễn viên họ Phạm. Nhiều người cho rằng, nhan sắc và phong thái của Phạm Băng Băng chính là đại diện cho Trung Quốc trong mỗi sự kiện giải trí lớn trên thế giới.