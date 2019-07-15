Dù là hàng hiệu hay đồ rẻ tiền, Phạm Băng Băng đều khiến dân tình phải trầm trồ ngợi khen

Sau khi Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay, người đẹp họ Phạm tập trung tối đa cho công việc của mình.
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Nhan sắc cực phẩm của Phạm Băng Băng là điều không phải bàn cãi. Cô sở hữu làn da trắng sứ, đôi mắt to cùng sống mũi cao. Trong nhiều cuộc bình chọn nghệ sĩ Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất, Phạm Băng Băng luôn là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng.
Không chỉ sở hữu nhan sắc đỉnh cao, phong cách thời trang của Phạm Băng Băng cũng là điều khiến tên tuổi của cô được nhiều người biết đến. Mỗi lần tham gia liên hoan phim danh giá Cannes, tất cả đều chờ đợi màn xuất hiện của nữ diễn viên họ Phạm. Nhiều người cho rằng, nhan sắc và phong thái của Phạm Băng Băng chính là đại diện cho Trung Quốc trong mỗi sự kiện giải trí lớn trên thế giới.
Sau khi bị điều tra về tội trốn thuế, Phạm Băng Băng không tham gia bất kỳ sự kiện nào suốt gần một năm. Thế nhưng gần đây, người đẹp họ Phạm liên tục tham gia nhiều sự kiện, chuẩn bị cho ngày tái xuất. Đáng buồn là chuyện tình đẹp của Phạm Băng Băng Lý Thần đã kết thúc vào ngày 27/6 vừa qua bằng tuyên bố chia tay sau 4 năm hẹn hò.
Ngay sau khi chia tay, Phạm Băng Băng đã vội vàng quay trở lại với công việc. Ngoài việc tập luyện để hoàn thành tốt vai diễn của mình trong bộ phim điện ảnh “355” của Hollywood, cô còn tích cực tham gia nhiều sự kiện trong nước.
Mới đây, nữ diễn viên họ Phạm lại khiến dân tình trầm trồ bởi nhan sắc và thần thái đỉnh cao khi chỉ mặc trên người chiếc đầm có giá trị 89 nhân dân tệ (khoảng 300 ngàn đồng). Nhiều người cho rằng, dù là trang phục rẻ tiền nhưng khi khoác lên người Phạm Băng Băng thì giá trị sẽ khác.