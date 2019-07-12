Không chấp nhận là cái bóng phía sau Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby học Dương Mịch tự làm bà chủ

Không chỉ là ngôi sao nổi tiếng, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby còn là những nhà đầu tư rất giỏi của làng giải trí Hoa ngữ.

Từ trước tới nay nhiều người cho rằng nếu không có Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby đã không thể có sự nghiệp thăng tiến như ngày hôm nay. Khi Angela Baby còn là người mẫu chưa ai biết đến thì Huỳnh Hiểu Minh đã có sự nghiệp đồ sộ trong tay. Trước khi qua lại với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby là người mẫu chưa được nhiều người biết đến Nhờ quen biết Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby mới dần chuyển sang hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc. Theo những người thạo tin, Huỳnh Hiểu Minh đã giới thiệu nhiều tài nguyên giải trí cho Angela Baby nhờ đó cô mới có bước đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp.

Từ khi sự nghiệp của nam diễn viên họ Huỳnh chững lại thì Angela Baby lại gặt hái nhiều thành công. Nhờ sở hữu vẻ đẹp lai hiếm có, cô trở thành một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất Cbiz dù diễn xuất không được đánh giá cao. Nhờ vẻ đẹp lai hiếm có, Angela Baby nhận được nhiều kịch bản phim truyền hình dù diễn xuất được đánh giá là khá tệ Không chỉ phim truyền hình, bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và tạo nhiều thiện cảm cho người hâm mộ. Bên cạnh đó, các nhãn hàng quảng cáo có tiếng cũng tìm đến cô. Những năm vừa qua được xem là thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của Angela Baby.

Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby là những nhà đầu tư khá thành công tại Trung Quốc Gần đây, dường như Angela Baby muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của Huỳnh Hiểu Minh. Học theo Dương Mịch, cô thành lập công ty chuyên quản lý các nghệ sĩ. Hiện nay, ngoài Angela Baby công ty của cô còn ký hợp đồng với nhiều diễn viên có tiếng như: Trần Hách, Tôn Nghệ Châu, Vương Tử Văn, Trương Quân Ninh, Châu Đông Vũ, Kim Thần, Trương Hiểu Long… Angela Baby học Dương Mịch tự mở công ty để thoát khỏi cái bóng quá lớn của chồng Hành động này của Angela Baby cho thấy, cô đang cố gắng tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng để không còn dựa dẫm vào chồng. Cũng có người cho rằng từ sau khi Huỳnh Hiểu Minh bị điều tra trốn thuế, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã không còn phụ thuộc vào nhau nữa mà hoạt động độc lập dựa trên những nguồn tài nguyên sẵn có của mình.

Xuất hiện quyến rũ sau ly hôn, Song Hye Kyo gây tò mò bởi vòng hai lớn bất thường Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, cô liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện lớn và nhận được sự quan tâm sâu sắc từ fan hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chap-nhan-la-cai-bong-phia-sau-huynh-hieu-minh-angela-baby-hoc-duong-mich-tu-lam-ba-chu-330954.html