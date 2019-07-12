Xuất hiện quyến rũ sau ly hôn, Song Hye Kyo gây tò mò bởi vòng hai lớn bất thường

Sao quốc tế 12/07/2019 09:23

Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, cô liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện lớn và nhận được sự quan tâm sâu sắc từ fan hâm mộ.

Song Hye Kyo vừa mới tham gia một sự kiện được tổ chức tại Pháp. Vợ cũ của Song Joong Ki ăn mặc quyến rũ, trang điểm sắc sảo. Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, đây là lần thứ hai cô xuất hiện trước truyền thông.

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Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, cô gây tò mò cho người hâm mộ bởi vòng hai lớn bất thường trong lần xuất hiện thứ hai trước công chúng
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Song Hye Kyo hoàn toàn lột xác với phong cách thời trang mới
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Dù khá quyến rũ và sắc sảo nhưng cái bụng của Song Hye Kyo mới được mọi người chú ý nhất

Cùng lối trang điểm khác lạ, Song Hye Kyo mặc đồ ngắn, xẻ ngực sâu. Phong cách của cô đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Tuy nhiên, điều khiến fan hâm mộ chú ý chính là vòng hai có phần lớn hơn bình thường của cô.

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Sau đó fan của Song Hye Kyo lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình và cho rằng vòng hai của người đẹp lớn như vậy là do chiếc đầm cô mặc

Dù mặc đầm ngắn để che khuyết điểm chiều cao khiêm tốn của mình nhưng vô tình Song Hye Kyo lại để lộ phần bụng khá lớn. Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo từng dính tin đồn đang mang thai nhưng đứa con không phải là của Song Joong Ki và chính vì nguyên nhân này mà cặp đôi quyết định kết thúc hôn nhân sau gần 2 năm chung sống.

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Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo từng dính tin đồn mang thai

Ngay lập tức, fan hâm mộ của Song Hye Kyo đã đứng ra bảo vệ thần tượng của mình. Họ cho rằng do góc chụp và chiếc đầm khiến phần bụng của cô lớn hơn bình thường. Những người có mặt tại sự kiện này cũng nhận xét rằng trông Song Hye Kyo rất xinh đẹp và tự tin. Dường như cô không còn bị ảnh hưởng từ vụ ly hôn thế kỷ kia nữa. 

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo

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