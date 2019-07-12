Xuất hiện quyến rũ sau ly hôn, Song Hye Kyo gây tò mò bởi vòng hai lớn bất thường

Song Hye Kyo vừa mới tham gia một sự kiện được tổ chức tại Pháp. Vợ cũ của Song Joong Ki ăn mặc quyến rũ, trang điểm sắc sảo. Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, đây là lần thứ hai cô xuất hiện trước truyền thông.

Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, cô gây tò mò cho người hâm mộ bởi vòng hai lớn bất thường trong lần xuất hiện thứ hai trước công chúng

Song Hye Kyo hoàn toàn lột xác với phong cách thời trang mới

Dù khá quyến rũ và sắc sảo nhưng cái bụng của Song Hye Kyo mới được mọi người chú ý nhất

Cùng lối trang điểm khác lạ, Song Hye Kyo mặc đồ ngắn, xẻ ngực sâu. Phong cách của cô đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Tuy nhiên, điều khiến fan hâm mộ chú ý chính là vòng hai có phần lớn hơn bình thường của cô.