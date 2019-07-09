Xót thương con gái, bố Song Hye Kyo khiến dân tình bật khóc với câu nói này

Sao quốc tế 09/07/2019 11:50

Dù không bên cạnh chăm sóc con gái từ tấm bé nhưng sau khi Song Hye Kyo ly hôn, bố cô đã có những phát ngôn khiến ai cũng phải cảm động.

Đến thời điểm hiện tại fan hâm mộ Song Joong Ki – Song Hye Kyo vẫn chưa hết bàng hoàng với thông tin cặp đôi đình đám xứ Hàn đã đường ai nấy đi. Đặc biệt, nguyên nhân khiến cả hai vội vàng ly hôn vẫn còn là điều bí ẩn.

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Đến thời điểm này, nguyên nhân khiến Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn vẫn là một bí ẩn

Bên cạnh thông báo ly hôn kèm theo lời răn đe từ phía Song Joong Ki, anh trai của nam tài tử họ Song cũng dùng câu “lấy tay che trời” để ám chỉ nguyên nguyên nhân tan vỡ hoàn toàn do em dâu. Thế nhưng bố Song Joong Ki lại cho rằng xảy ra sự việc này là vì ông và con trai còn nhiều thiếu sót. Vì vậy nhiều người tò mò không biết giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo ai mới là người có lỗi.

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Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, cô vấp phải làn sóng chỉ trích khá lớn từ netizen xứ Hàn

Mới đây, thông tin từ đài truyền hình KBS của Hàn Quốc cho biết phía gia đình Song Hye Kyo không còn giữ im lặng nữa mà bắt đầu có động thái của mình. Người bố cũng đưa ra những nhận định đầu tiên về việc Song Hye Kyo ly hôn.

Bố Song Hye Kyo chia sẻ ông không rõ giữa hai vợ chồng con gái đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều vì việc ly hôn này mà con gái ông đã phải chịu ấm ức và đau đớn tột cùng. Chứng kiến những gì Song Hye Kyo trải qua, ông vô cùng khó chịu. Nhiều lần không kìm nén được cảm xúc, ông đã khóc cùng con gái.

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Suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu Song Hye Kyo không nhận được tình cảm từ bố

Ở tuổi 18, bố mẹ Song Hye Kyo sinh ra cô nhưng sau đó đã nhanh chóng ly hôn. Đối với Song Hye Kyo mà nói, khái niệm gia đình vô cùng mơ hồ. Khi Song Hye Kyo sinh sống cùng với mẹ, bố cô không giúp đỡ gì nhiều cho hai mẹ con. Có lẽ ông nội mới là người bên nội gần gũi nhất với cô.

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Khi vấp phải chông gai lớn nhất trong cuộc đời, bố Song Hye Kyo là người khóc cùng con gái

Không chăm sóc con gái khi bé thơ, không bên cạnh khi con gái trưởng thành, thế nhưng khi Song Hye Kyo gặp phải chông gai lớn nhất trong cuộc đời, người đàn ông tưởng chừng đã quên đi sự có mặt của con lại cùng khóc, cùng đau với con gái. Chia sẻ này của bố Song Hye Kyo đã khiến nhiều người bật khóc. Nhiều người cho rằng, có lẽ sau bao năm, trải qua nỗi đau này mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và bố sẽ được cải thiện.

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo

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