Hết cặp kè với Lưu Khải Uy, tình địch của Dương Mịch lại bị bắt gặp tay trong tay với Vương Khải

Sao quốc tế 09/07/2019 09:40

Tình địch một thời của Dương Mịch – nữ diễn viên Vương Âu được cho là đã đăng ký kết hôn với Vương Khải vào tháng 6 vừa qua.

Sinh năm 1982, nữ diễn viên Vương Âu được khán giả biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim như: “Lang Nha Bảng”, “Kẻ Ngụy Trang”, “Cha Mẹ Cuối Tuần”…

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Vương Âu và Lưu Khải Uy từng vướng scandal đọc kịch bản giữa đêm khuya

Trước khi cặp đôi nổi tiếng Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn, Vương Âu từng bị chỉ trích là “tiểu tam” phá vỡ hôn nhân của Dương Mịch. Nhiều người cho rằng scandal đọc kịch bản giữa đêm khuya của Lưu Khải Uy và Vương Âu chính là giọt nước làm tràn ly khiến vợ chồng Lưu Khải Uy - Dương Mịch ly hôn.

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Nhiều người cho rằng, Vương Âu chính là nguyên nhân khiến hôn nhân của Dương Mịch tan vỡ

Mặc dù sau đó vợ Lưu Khải Uy đã lên tiếng tỏ thái độ tin tưởng chồng nhằm dẹp yên dư luận nhưng đối với người hâm mộ Dương Mịch, Vương Âu mãi là tình địch chen chân phá hoại cuộc hôn nhân hạnh phúc của thần tượng.

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Netizen xứ Trung còn đặt biệt danh cho Vương Âu là 'tình địch của Dương Mịch'

Sau khi Dương Mịch ly hôn, có tin đồn cho rằng Vương Âu và Lưu Khải Uy đã thật sự trở thành một cặp. Thế nhưng mới đây, trang Sohu của Trung Quốc đưa tin, Vương Âu và Vương Khải mới là một cặp. Đặc biệt có thông tin cho rằng, cả hai đã đăng ký kết hôn vào tháng 6 vừa rồi.

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Trang Sohu của Trung Quốc đưa tin, Vương Âu và Vương Khải đã đăng ký kết hôn hồi tháng 6 vừa rồi
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Vương Khải là nam diễn viên được nhiều người biết đến qua các bộ phim: 'Kẻ Ngụy Trang', 'Lang Nha Bảng', 'Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu'...

Vương Âu và Vương Khải là bạn diễn trong “Lang Nha Bảng” và “Kẻ Ngụy Trang”. Trước đây cặp đôi từng dính tin đồn hẹn hò nhưng luôn phủ nhận. Đứng trước tin đồn lần này, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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Từ khóa:   Dương Mịch - Lưu Khải Uy

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