Ngoài vụ việc Song Hye Kyo ly hôn, làng giải trí Hàn Quốc còn chứng kiến nhiều vụ ly hôn chóng vánh hơn nhiều.

Scandal Song Hye Kyo ly hôn khiến nhiều người bất ngờ vì nó xảy ra quá nhanh. Thế nhưng làng giải trí Hàn Quốc còn có những cặp đôi kết thúc hôn nhân còn chóng vánh hơn Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhiều lần. Song Hye Kyo ly hôn không phải là vụ ly hôn chóng vánh nhất trong giới giải trí Hàn Quốc Cụ thể đó là trường hợp của nữ diễn viên Lee Min Young. Cô và chồng kết thúc hôn nhân vỏn vẹn chỉ sau 13 ngày tổ chức hôn lễ.

Lee Min Young là một diễn viên kiêm ca sĩ người Hàn Quốc. Tháng 12/2006 cô kết hôn với đồng nghiệp Lee Chan. Tuy nhiên sau khi kết thúc tuần trăng mật tại Bali trở về cặp đôi tuyên bố ly hôn. Đặc biệt Lee Min Young ra quyết định này khi đang nằm trong bệnh viện điều trị những vết thương cho chồng mình gây ra. Lee Min Young và Lee Chan mới kết hôn 13 ngày đã tuyên bố ly hôn Sau này, người nhà của Lee Min Young tiết lộ rằng, khi đi hưởng tuần trăng mật hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn. Mặc dù Lee Min Young đang mang thai nhưng Lee Chan vẫn không nhường vợ. Cay đắng hơn, người đàn ông này còn làm đứt ngón tay cái và đánh vào bụng, đồng thời làm gãy mũi vợ khiến cô phải nhập viện.

Lee Min Young bị chồng đánh gãy mũi, gãy ngón tay và sảy thai khiến cô cả đời không có cơ hội làm mẹ Vết thương khá nặng khiến Lee Min Young không thể giữ được đứa con trong bụng và khiến cô cả đời không cơ hội làm mẹ. Đứng trước nỗi đau quá lớn đó, nữ diễn viên Lee Min Young đã đưa ra quyết định ly hôn ngay sau khi lên xe hoa được 13 ngày. Dù sau đó Lee Chan bị xử 2 năm tù treo và phạt 240 giờ lao động công ích vì hành vi bạo hành của mình nhưng không thể bù đắp nỗi đau mà Lee Min Young phải gánh chịu. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng Lee Min Young vẫn lạc quan đối mặt với khó khăn Sau này, Lee Min Young ngậm ngùi cho biết những chuyện đã qua đều là số mệnh của cô. Tuy nhiên, cô thấy may mắn khi vẫn có người tìm cô quay phim, điều này cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi. Dù cuộc sống khá nghiệt ngã nhưng Lee Min Young luôn lạc quan đối mặt với khó khăn.

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