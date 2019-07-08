Những người đẹp đại gia không thể ‘bao nuôi’ của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 08/07/2019 16:31

Xinh đẹp và giàu có, Phạm Băng Băng, Angela Baby... là những cô nàng mà đại gia không thể "bao nuôi" của Cbiz.

Khi nói đến những nữ nghệ sĩ tham gia hoạt động giải trí, nhiều người liên tưởng ngay đến việc được đại gia "bao nuôi". Vậy nhưng trong giới showbiz Hoa ngữ, có những người đẹp đại gia không thể “bao nuôi”.

pham bang bang 1
Dù muốn, các đại gia cũng không thể 'bao nuôi' những chân dài này

Angela Baby

Cái tên Angela Baby không còn quá xa lạ với nhiều người. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh là nữ nghệ sĩ mà người bình thường không thể nuôi được. Angela Baby là tín đồ của hàng hiệu, cô đặc biệt thích những chiếc túi của nhãn hàng Hermes và các loại trang sức đắt tiền đặc biệt kim cương. Một khi đã thích, Angela Baby sẵn sàng vung tay chi tiêu cho những xa xỉ phẩm này.

pham bang bang 2
Bà xã Huỳnh Hiểu Minh thường thích những món hàng hiệu đắt tiền

Huỳnh Hiểu Minh giàu có và đặc biệt chiều chuộng Angela Baby. Anh cũng hay tặng vợ những món đồ đắt tiền và khá hào phóng trong việc chi tiêu mua đồ của vợ. “Huỳnh giáo chủ” cũng từng tặng Angela Baby một chiếc siêu xe khi cầu hôn khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Phạm Băng Băng

"Nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng là một ví dụ điển hình cho việc không cần đến đại gia “bao nuôi”. Cô từng nổi tiếng với giai thoại rằng, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ khi quay quảng cáo tại Hong Kong, người đẹp họ Phạm đã mua sắm hết hơn 3 tỉ đồng.

pham bang bang 3
Phạm Băng Băng chính là đại gia của bản thân mình

Ngoài việc cuồng mua sắm mà không dựa dẫm vào đại gia, Phạm Băng Băng còn nổi tiếng với câu nói không cần phải gả vào hào môn bởi vì bản thân cô đã là đại gia rồi.

Chương Tiểu Huệ

Chương Tiểu Huệ là người phụ nữ được gắn biệt danh “tán gia bại sản” của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng hẹn hò với hai đại gia lắm tiền nhiều của nhưng với mức chi tiêu hoang phí của mình, Chương Tiểu Huệ đều khiến hai vị đại gia kia dần dần rơi vào con đường phá sản.

pham bang bang 4
Những bộ đồ vài trăm triệu Chương Tiểu Huệ sẽ không bao giờ mặc vì không xứng tầm với cô

Tiêu chí của Chương Tiểu Huệ rất cao, những bộ đồ có giá trị vài trăm triệu đồng cô sẽ không bao giờ mặc đến. Người ta đồn rằng giày dép và túi xách hàng hiệu của cô tích lũy những năm qua nhiều đến mức đếm không xuể.

Vương Diễm

Vương Diễm là nữ nghệ sĩ được đánh giá là khó có đại gia bình thường nào có thể “bao nuôi” được. Ngay từ khi còn khá trẻ “Tình Cách Cách” đã được gả vào hào môn, làm vợ một người lắm tiền nhiều của bậc nhất Bắc Kinh.

pham bang bang 5
Chi tiêu vặt của Vương Diễm mỗi tháng cũng vào khoảng 2 tỉ đồng

Sau khi kết hôn, Vương Diễm dần xa nghiệp diễn và hưởng thụ cuộc sống “vương giả” của mình. Bất kể có chuyện buồn vui hay không, “Tình Cách Cách” cũng đi mua sắm. Mỗi lần cô đều mua sắm khoảng vài trăm triệu đồng. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của Vương Diễm ước tính 2 tỉ đồng.

Kết hôn được 13 ngày, nữ diễn viên Hàn Quốc bị chồng chặt ngón tay, đánh đến sảy thai khiến cả đời không được làm mẹ

Kết hôn được 13 ngày, nữ diễn viên Hàn Quốc bị chồng chặt ngón tay, đánh đến sảy thai khiến cả đời không được làm mẹ

Ngoài vụ việc Song Hye Kyo ly hôn, làng giải trí Hàn Quốc còn chứng kiến nhiều vụ ly hôn chóng vánh hơn nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Kết hôn được 13 ngày, nữ diễn viên Hàn Quốc bị chồng chặt ngón tay, đánh đến sảy thai khiến cả đời không được làm mẹ

Kết hôn được 13 ngày, nữ diễn viên Hàn Quốc bị chồng chặt ngón tay, đánh đến sảy thai khiến cả đời không được làm mẹ

Bị Angela Baby 'cắm sừng', Huỳnh Hiểu Minh nổi trận lôi đình?

Bị Angela Baby 'cắm sừng', Huỳnh Hiểu Minh nổi trận lôi đình?

Nhan sắc của Song Hye Kyo gây tranh cãi với những tấm hình trước và sau chỉnh sửa

Nhan sắc của Song Hye Kyo gây tranh cãi với những tấm hình trước và sau chỉnh sửa

Sau hơn 10 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng thừa nhận từng dành tình cảm cho Lâm Chí Dĩnh

Sau hơn 10 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng thừa nhận từng dành tình cảm cho Lâm Chí Dĩnh

Phạm Băng Băng – Lý Thần: ‘Thể hiện ra là chia tay nhưng thực tế là ly hôn’

Phạm Băng Băng – Lý Thần: ‘Thể hiện ra là chia tay nhưng thực tế là ly hôn’

Song Joong Ki lần đầu lộ diện sau khi đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo

Song Joong Ki lần đầu lộ diện sau khi đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới