Những người đẹp đại gia không thể ‘bao nuôi’ của làng giải trí Hoa ngữ

Khi nói đến những nữ nghệ sĩ tham gia hoạt động giải trí , nhiều người liên tưởng ngay đến việc được đại gia "bao nuôi". Vậy nhưng trong giới showbiz Hoa ngữ, có những người đẹp đại gia không thể “bao nuôi”.

Huỳnh Hiểu Minh giàu có và đặc biệt chiều chuộng Angela Baby. Anh cũng hay tặng vợ những món đồ đắt tiền và khá hào phóng trong việc chi tiêu mua đồ của vợ. “Huỳnh giáo chủ” cũng từng tặng Angela Baby một chiếc siêu xe khi cầu hôn khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Cái tên Angela Baby không còn quá xa lạ với nhiều người. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh là nữ nghệ sĩ mà người bình thường không thể nuôi được. Angela Baby là tín đồ của hàng hiệu, cô đặc biệt thích những chiếc túi của nhãn hàng Hermes và các loại trang sức đắt tiền đặc biệt kim cương. Một khi đã thích, Angela Baby sẵn sàng vung tay chi tiêu cho những xa xỉ phẩm này.

Phạm Băng Băng

"Nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng là một ví dụ điển hình cho việc không cần đến đại gia “bao nuôi”. Cô từng nổi tiếng với giai thoại rằng, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ khi quay quảng cáo tại Hong Kong, người đẹp họ Phạm đã mua sắm hết hơn 3 tỉ đồng.

Phạm Băng Băng chính là đại gia của bản thân mình

Ngoài việc cuồng mua sắm mà không dựa dẫm vào đại gia, Phạm Băng Băng còn nổi tiếng với câu nói không cần phải gả vào hào môn bởi vì bản thân cô đã là đại gia rồi.

Chương Tiểu Huệ

Chương Tiểu Huệ là người phụ nữ được gắn biệt danh “tán gia bại sản” của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng hẹn hò với hai đại gia lắm tiền nhiều của nhưng với mức chi tiêu hoang phí của mình, Chương Tiểu Huệ đều khiến hai vị đại gia kia dần dần rơi vào con đường phá sản.

Những bộ đồ vài trăm triệu Chương Tiểu Huệ sẽ không bao giờ mặc vì không xứng tầm với cô

Tiêu chí của Chương Tiểu Huệ rất cao, những bộ đồ có giá trị vài trăm triệu đồng cô sẽ không bao giờ mặc đến. Người ta đồn rằng giày dép và túi xách hàng hiệu của cô tích lũy những năm qua nhiều đến mức đếm không xuể.

Vương Diễm

Vương Diễm là nữ nghệ sĩ được đánh giá là khó có đại gia bình thường nào có thể “bao nuôi” được. Ngay từ khi còn khá trẻ “Tình Cách Cách” đã được gả vào hào môn, làm vợ một người lắm tiền nhiều của bậc nhất Bắc Kinh.

Chi tiêu vặt của Vương Diễm mỗi tháng cũng vào khoảng 2 tỉ đồng

Sau khi kết hôn, Vương Diễm dần xa nghiệp diễn và hưởng thụ cuộc sống “vương giả” của mình. Bất kể có chuyện buồn vui hay không, “Tình Cách Cách” cũng đi mua sắm. Mỗi lần cô đều mua sắm khoảng vài trăm triệu đồng. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của Vương Diễm ước tính 2 tỉ đồng.