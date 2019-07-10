Phía Cổ Thiên Lạc lên tiếng sau khi có thông tin sẽ tổ chức đám cưới với Tuyên Huyên trong năm nay

Sao quốc tế 10/07/2019 11:01

Ngay sau khi có thông tin cặp đôi Cổ Thiên Lạc Tuyên Huyên sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay, phía nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Cổ Thiên Lạc Tuyên Huyên là hai cái tên đình đám một thời của đài TVB Hong Kong. Cả hai từng không ít lần vướng phải tin đồn “phim giả tình thật”.

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Cổ Thiên Lạc Tuyên Huyên từng nhiều lần nên duyên trên màn ảnh nên fan hâm mộ rất mong họ về chung một nhà

Trong quá khứ, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên từng hợp tác trong khá nhiều bộ phim như: “Thiên Địa Nam Nhi”, “Hồ Sơ Trinh Sát”, “Tầm Tần Ký”… Cũng vì nên duyên quá nhiều trên phim nên đã có nhiều tin đồn cả hai dành tình cảm cho nhau.

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Nhiều năm qua không ít lần Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên dính tin đồn hẹn hò

Nhiều năm qua, cả hai luôn là bạn bè tốt của nhau. Năm ngoái Tuyên Huyên còn gia nhập vào công ty của Cổ Thiên Lạc. Nhiều dự án có Tuyên Huyên tham gia, Cổ Thiên Lạc đều gửi hoa tới chúc mừng. Chính vì quan hệ thân thiết quá mức này khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ thực sự của hai người.

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Cổ Thiên Lạc từng gửi hoa chúc mừng Tuyên Huyên khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của hai người không chỉ đơn thuần là bạn

Mới đây, Cổ Thiên Lạc đã chi 50 triệu đô Hong Kong mua du thuyền để báo hiếu với mẹ. Bên cạnh đó cũng có thông tin cho rằng “chàng Dương Quá” đang lên kế hoạch để làm đám cưới với Tuyên Huyên trong năm nay.

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Phía Cổ Thiên Lạc đã lên tiếng phủ nhận việc sẽ làm đám cưới với Tuyên Huyên trong năm nay

Ngay sau khi tin đồn này được đăng tải, phóng viên đã liên lạc với người quản lý của Cổ Thiên Lạc để xác thực thông tin. Người này đã phủ nhận thông tin thất thiệt. Trên thực tế, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên chỉ là bạn thân.

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Từ khóa:   Cổ Thiên Lạc

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