Sau gần 3 tháng bị cấm sóng, Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh lại được lên sóng đài TVB

Sao quốc tế 11/07/2019 15:38

Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh tươi cười trên sóng truyền hình sau khi bị "đóng băng" mọi hoạt động vì bê bối tình ái với Hứa Chí An.

Tháng 4/2019, bê bối ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị phanh phui. Dù sau đó Hứa Chí An nhận được sự tha thứ của Trịnh Tú Văn nhưng sự nghiệp của anh và Huỳnh Tâm Dĩnh bị ảnh hưởng nặng nề.

huynh tam dinh 1
Huỳnh Tâm Dĩnh bị 'đóng băng' mọi hoạt động sau khi bê bối tình ái bị phanh phui

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân Hong Kong kêu gọi tẩy chay mọi sản phẩm mà Huỳnh Tâm Dĩnh làm đại diện thương hiệu. Tai tiếng này khiến đài TVB cắt mọi chương trình có mặt của cô trên sóng truyền hình. Thậm chí có những bộ phim truyền hình đã quay xong nhưng nhà đài phải tìm diễn viên khác để quay lại toàn bộ các cảnh quay có mặt Huỳnh Tâm Dĩnh.

huynh tam dinh 2
Cô phải sang Mỹ để trốn chạy truyền thông và dư luận

Đứng trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, Huỳnh Tâm Dĩnh phải sang Mỹ để chạy trốn truyền thông. Người nhà Á hậu họ Huỳnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bê bối tình ái này.

Thế nhưng mới đây, trong một chương trình lúc nửa đêm của đài TVB, Huỳnh Tâm Dĩnh đã tái xuất với vai trò là khách mời. Sau 3 tháng “ở ẩn” vì ngoại tình với đàn ông có vợ, Huỳnh Tâm Dĩnh đã xuất hiện tươi rói trên sóng truyền hình.

huynh tam dinh 3huynh tam dinh 4

huynh tam dinh 5
Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất sau khi bị TVB 'cấm sóng' gần 3 tháng

Ngay sau khi những hình ảnh này được công chiếu, nhiều người cho rằng đây là hành động thăm dò của đài TVB xem thái độ của khán giả như thế nào. Đây cũng được xem là động thái dọn đường để nàng Á hậu lẳng lơ sớm quay trở lại showbiz.

Lưu Diệc Phi lại khiến dân tình bấn loạn bởi nhan sắc đẹp không tì vết

Lưu Diệc Phi lại khiến dân tình bấn loạn bởi nhan sắc đẹp không tì vết

Những tấm hình mới nhất của Lưu Diệc Phi ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi lại khiến dân tình bấn loạn bởi nhan sắc đẹp không tì vết

Lưu Diệc Phi lại khiến dân tình bấn loạn bởi nhan sắc đẹp không tì vết

Chồng đưa gái về nhà, em gái Từ Hy Viên vẫn lên tiếng bảo vệ

Chồng đưa gái về nhà, em gái Từ Hy Viên vẫn lên tiếng bảo vệ

Phía Cổ Thiên Lạc lên tiếng sau khi có thông tin sẽ tổ chức đám cưới với Tuyên Huyên trong năm nay

Phía Cổ Thiên Lạc lên tiếng sau khi có thông tin sẽ tổ chức đám cưới với Tuyên Huyên trong năm nay

Song Joong Ki cười tươi trước khi đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo

Song Joong Ki cười tươi trước khi đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo

Xót thương con gái, bố Song Hye Kyo khiến dân tình bật khóc với câu nói này

Xót thương con gái, bố Song Hye Kyo khiến dân tình bật khóc với câu nói này

Hết cặp kè với Lưu Khải Uy, tình địch của Dương Mịch lại bị bắt gặp tay trong tay với Vương Khải

Hết cặp kè với Lưu Khải Uy, tình địch của Dương Mịch lại bị bắt gặp tay trong tay với Vương Khải

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới