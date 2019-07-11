Sau gần 3 tháng bị cấm sóng, Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh lại được lên sóng đài TVB

Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh tươi cười trên sóng truyền hình sau khi bị "đóng băng" mọi hoạt động vì bê bối tình ái với Hứa Chí An.

Tháng 4/2019, bê bối ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị phanh phui. Dù sau đó Hứa Chí An nhận được sự tha thứ của Trịnh Tú Văn nhưng sự nghiệp của anh và Huỳnh Tâm Dĩnh bị ảnh hưởng nặng nề.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị 'đóng băng' mọi hoạt động sau khi bê bối tình ái bị phanh phui

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân Hong Kong kêu gọi tẩy chay mọi sản phẩm mà Huỳnh Tâm Dĩnh làm đại diện thương hiệu. Tai tiếng này khiến đài TVB cắt mọi chương trình có mặt của cô trên sóng truyền hình. Thậm chí có những bộ phim truyền hình đã quay xong nhưng nhà đài phải tìm diễn viên khác để quay lại toàn bộ các cảnh quay có mặt Huỳnh Tâm Dĩnh.

Cô phải sang Mỹ để trốn chạy truyền thông và dư luận

Đứng trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, Huỳnh Tâm Dĩnh phải sang Mỹ để chạy trốn truyền thông. Người nhà Á hậu họ Huỳnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bê bối tình ái này.

Thế nhưng mới đây, trong một chương trình lúc nửa đêm của đài TVB, Huỳnh Tâm Dĩnh đã tái xuất với vai trò là khách mời. Sau 3 tháng “ở ẩn” vì ngoại tình với đàn ông có vợ, Huỳnh Tâm Dĩnh đã xuất hiện tươi rói trên sóng truyền hình.

Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất sau khi bị TVB 'cấm sóng' gần 3 tháng

Ngay sau khi những hình ảnh này được công chiếu, nhiều người cho rằng đây là hành động thăm dò của đài TVB xem thái độ của khán giả như thế nào. Đây cũng được xem là động thái dọn đường để nàng Á hậu lẳng lơ sớm quay trở lại showbiz.

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