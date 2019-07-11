Những tấm hình mới nhất của Lưu Diệc Phi ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Sau khi trailer chính thức của bộ phim “Hoa Mộc Lan” ra mắt, cái tên Lưu Diệc Phi lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, “thần tiên tỷ tỷ” đánh dấu sự trở lại với siêu phẩm bom tấn này.

Vẻ đẹp thanh tao của Lưu Diệc Phi khi tham gia một sự kiện tại Pháp

Dù đã 32 tuổi nhưng Lưu Diệc Phi vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp

Cùng với sự kiện này, mới đây Lưu Diệc Phi đã cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân. Chỉ vỏn vẹn vài tấm hình nhưng Lưu Diệc Phi đã khoe trọn nhan sắc không tì vết cùng khí chất thanh tao vốn có của mình.

Tấm hình vừa được Lưu Diệc Phi đăng tải trên trang cá nhân đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Sau khi hãng Disney tung đoạn trailer đầu tiên của bộ phim "Hoa Mộc Lan", Lưu Diệc Phi được truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý

Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Sinh năm 1987, cô gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ. Lưu Diệc Phi thể hiện thành công nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: “Kim Phấn Thế Gia”, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp”, “Thần Điêu Đại Hiệp”, “Thiên Long Bát Bộ”… Sau khi thành công với màn ảnh nhỏ, những năm gần đây Lưu Diệc Phi chủ yếu đóng phim điện ảnh.

Khá thành công trong sự nghiệp nhưng hiện nay Lưu Diệc Phi vẫn chưa tìm được người đàn ông xứng đáng để kết hôn

Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn một mình lẻ bóng. Cô từng có quãng thời gian hẹn hò với nam tài tử “Trái tim mùa thu” Song Seung Hun nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể đến được với nhau.

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