Trợ lý tiết lộ Song Hye Kyo khao khát muốn quay lại với Song Joong Ki

Sao quốc tế 13/07/2019 05:23

Sau khi Song Hye Kyo ly hôn với Song Joong Ki, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong là sự đấu tranh nội tâm dữ dội.

Sau khi Song Joong Ki tuyên bố đệ đơn ly hôn lên tòa án, Song Hye Kyo vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh và liên tục tham gia nhiều sự kiện. Tuy nhiên, tiết lộ mới đây từ phía trợ lý của cô cho thấy, Song Hye Kyo vô cùng đau khổ vì hôn nhân tan vỡ.

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Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, cô cố gắng tham gia các sự kiện để quên đi nỗi đau hôn nhân tan vỡ

Theo đó, trong lần xuất hiện đầu tiên sau khi tuyên bố ly hôn tại Tam Á (Trung Quốc), dù được trang điểm khá đậm và cố tỏ ra bình thường nhưng nhiều người vẫn nhận thấy nét u sầu trên gương mặt người đẹp xứ Hàn.

Kết thúc sự kiện này, Song Hye Kyo bay về Hàn Quốc ngay trong ngày hôm đó. Một trợ lý của Song Hye Kyo tiết lộ, sau khi Song Hye Kyo ly hôn cô thay đổi khá nhiều. Mọi hoạt động dường như khép kín hơn, Song Hye Kyo vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi những ảnh hưởng từ vụ ly hôn thế kỷ.

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Trong suốt chuyến bay, Song Hye Kyo không nói một lời nào và luôn cúi đầu xem đi xem lại những tấm hình của cô và Song Joong Ki trong điện thoại

Người trợ lý này còn hé lộ thêm một tình tiết khiến fan hâm mộ của Song Hye Kyo vô cùng đau lòng. Trên suốt chuyến bay đó, Song Hye Kyo không nói một lời nào. Cô luôn cúi đầu nhìn điện thoại, xem đi xem lại những tấm hình chụp chung giữa cô và Song Joong Ki. Qua hành động này, nhiều người cho rằng cô thực lòng rất muốn quay lại với Song Joong Ki.

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Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo rất muốn được quay trở lại bên Song Joong Ki

Bên cạnh đó, vụ ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã khiến nhiều người vô can bị liên lụy, đặc biệt là gia đình hai bên. Bị truyền thông đeo bám, mẹ Song Hye Kyo đã từ chối mọi cuộc phỏng vấn đồng thời ở trong nhà suốt thời gian qua để tránh phiền phức.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki và Song Hye Kyo

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