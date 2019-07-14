Hôn nhân đổ vỡ khiến Dương Mịch dè dặt với chuyện tình cảm sau khi ly hôn

Sao quốc tế 14/07/2019 06:42

Sau khi Dương Mịch ly hôn, cô trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Cuối năm 2018, làng giải trí Hoa ngữ chấn động bởi thông tin Dương Mịch – Lưu Khải Uy tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm của mình. Sau khi ly hôn, Dương Mịch lập tức quay trở lại với guồng quay công việc còn Lưu Khải Uy về Hong Kong chăm sóc con gái.

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Sau khi Dương Mịch ly hôn với Lưu Khải Uy, cô đã có nhiều bước tiến trong sự nghiệp

Hơn 6 tháng sau khi Dương Mịch ly hôn với Lưu Khải Uy, cô đã có những chia sẻ thú vị đầu tiên về việc tìm bạn trai mới trong một bài phỏng vấn gần đây. Phóng viên đặt câu hỏi nếu như gặp được người đàn ông mà mình thích, Dương Mịch sẽ âm thầm quan sát hay chủ động tấn công đối phương? Nữ diễn viên thẳng thắn trả lời rằng cô sẽ không mù quáng thể hiện tình cảm mà âm thầm thăm dò đối phương để hiểu nhiều hơn về họ.

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Hôn nhân đổ vỡ khiến Dương Mịch dè dặt hơn trong việc tiếp nhận tình cảm của người khác

Dương Mịch cũng chia sẻ thêm, phương pháp cô dùng để giữ người yêu bên cạnh đó chính là “lạt mềm buộc chặt”. Cô không muốn quản lý người yêu khiến họ có cảm giác gò bó hay khó xử mà chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng để truyền đi thông điệp mình cần gửi gắm.

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Cô sẽ âm thầm quan sát người mình thích chứ không chủ động tấn công đối phương

Có lẽ trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, Dương Mịch đã dè dặt và cân nhắc hơn trong chuyện tình cảm. Cô không còn bồng bột thể hiện tình cảm của mình giống như thời đôi mươi nữa. Hy vọng rằng trong một ngày không xa, Dương Mịch sẽ tìm được người đàn ông của đời mình.

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