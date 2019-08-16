Dù cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần đã chia tay nhưng nguyên nhân dẫn đến sự việc này vẫn là điều bí ẩn.

Sau khi Phạm Băng Băng bị phạt gần 900 triệu tệ tiền thuế, có thông tin cho rằng Lý Thần bán đi Tứ Hợp Viện của mình để giúp bạn gái vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế nhưng hôm nay, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ, Tứ Hợp Viện đó không phải của Lý Thần. Trên thực tế, muốn tăng hiệu ứng cho chương trình đang tham gia khi đó nên Lý Thần đã mượn của người khác để quay. Chính sự lạnh nhạt của nam tài tử họ Lý là nguyên nhân khiến cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay Hơn nữa, trong khi Phạm Băng Băng phải thế chấp tài sản, trang sức để lấy tiền đóng thuế, Lý Thần không giúp đỡ bạn gái một xu nào. Điều đáng nói là ngay sau khi Phạm Băng Băng xảy ra chuyện, Lý Thần đã “trốn” sang Mỹ để quay phim mấy tháng trời.

Trong suốt thời gian khó khăn nhất của mình, Phạm Băng Băng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ tinh thần đến kinh tế của bạn trai. Lý do được Lý Thần đưa ra khi đó là xin visa đi Mỹ rất khó, nếu về động viên Phạm Băng Băng thì sẽ không đi được nữa. Vì vậy, anh đành có lỗi với bạn gái nhưng không thể đắc tội với biên kịch và đạo diễn. Ngay sau khi Phạm Băng Băng xảy ra chuyện, Lý Thần đã ngay lập tức tham gia quay phim tại Mỹ Đến khi Phạm Băng Băng gửi lời xin lỗi đến đông đảo công chúng vào ngày 3/10/2018 thì đến ngày 5/10/2018 anh mới gửi đi thông điệp sẽ cùng bạn gái vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhiều người cho rằng có lẽ vì sức ép dư luận và phải làm tròn nghĩa vụ một người bạn trai nên Lý Thần mới làm như vậy.

Không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bạn trai, trái tim Phạm Băng Băng dần dần nguội lạnh Theo nguồn tin này, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay không phải do Lý Thần chủ động đưa ra mà là từ phía Phạm Băng Băng. Trong giai đoạn khó khăn nhất của mình, cô không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn trai. Ngay cả gặp mặt cũng khó nên tình cảm Phạm Băng Băng dành cho Lý Thần ngày càng nguội lạnh. Tuy nhiên, vì muốn giữ thể diện cho cả hai nên Phạm Băng Băng đã lui lại vài tháng mới tuyên bố chia tay. Phạm Băng Băng muốn giữ thể diện cho cả hai nên lui lại một vài tháng mới tuyên bố chia tay Ngay sau khi những thông tin này được đăng tải, có nhiều ý kiến chỉ trích Lý Thần không đáng mặt làm bạn trai của Phạm Băng Băng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng nữ diễn viên họ Phạm đang cố gắng tẩy trắng bản thân để quay trở lại showbiz. Nguyên nhân thực sự khiến cả hai "đường ai nấy đi" vẫn còn là điều bí ẩn.

Lý Thần ‘xuống sắc’ khó tin sau khi chia tay Phạm Băng Băng Sau gần hai tháng Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay, nam tài tử họ Lý “xuống sắc” nhanh chóng khiến nhiều người không thể nhận ra.

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