Phạm Băng Băng tiều tụy và già nua sau khi chia tay Lý Thần

Sao quốc tế 08/08/2019 10:55

Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuống sắc trầm trọng.

Nhiều năm hoạt động trong giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng luôn được đánh giá là một người phụ nữ sở hữu nhan sắc “khuynh thành”. Từ làn da, khuôn mặt, sống mũi, đôi mắt của nữ diễn viên họ Phạm đều đẹp hút hồn. Phạm Băng Băng từng được ví là nhan sắc đại diện cho Trung Quốc khi tham gia các sự kiện lớn trên thế giới.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn nổi tiếng với sắc đẹp trời ban

Hơn 20 năm hoạt động trong showbiz, nữ diễn viên Phạm Băng Băng càng ngày càng mặn mà và xinh đẹp. Dù đã ở tuổi gần 40 nhưng nhan sắc của cô vẫn rất trẻ trung. Mỗi khi xuất hiện trước đám đông, Phạm Băng Băng luôn là tâm điểm của truyền thông.

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Phạm Băng Băng và Lý Thần tuyên bố chia tay nhưng cả hai vẫn luôn cố tỏ vẻ không bị ảnh hưởng gì từ sự việc này

Cuối tháng 6 vừa rồi, Phạm Băng Băng và Lý Thần bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ. Cặp đôi trân trọng quãng thời gian đã ở bên nhau đồng thời khẳng định trong tương lai sẽ vẫn là bạn, sẽ ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp của đối phương. Nhiều người cho rằng sự việc này là do Phạm Băng Băng cố tình tạo ra với mục đích dọn đường cho cô sớm tái xuất showbiz sau thời gian dài “ở ẩn”.

Dù cố gắng tỏ ra không bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ chia tay này, vậy nhưng những hình ảnh gần đây nhất của Phạm Băng Băng cho thấy cô bị ảnh hưởng khá nhiều.

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Hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng cho thấy cô khá tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi
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So với trước đây, hình như Phạm Băng Băng già đi cả chục tuổi
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Làn da trắng sứ của Phạm Băng Băng giờ cũng không còn được như trước

Nhan sắc của “nữ hoàng thị phi” trông khá tiều tụy sau khi chia tay bạn trai. Có người còn nhận xét rằng trông Phạm Băng Băng như già đi cả chục tuổi. Làm da trắng sứ ngày nào giờ cũng nhăn nheo thiếu sức sống. Khi không được trang điểm, khuôn mặt của cô nàng lộ rõ dấu vết của thời gian. Nhiều fan hâm mộ tỏ ra lo lắng cho thần tượng. 

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