Hậu chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng lần đầu chia sẻ về chuyện hôn nhân khiến nhiều người xót xa

Sao quốc tế 07/08/2019 12:00

Sau khi chia tay Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã có những phút trải lòng về hôn nhân khiến người khác thấy xót xa.

Dù nổi tiếng trong sự nghiệp và là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn luôn khao khát có được cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người đàn ông mình thương yêu nhất. Vậy nhưng khi đã gần 40 tuổi, “nữ hoàng thị phi” của Cbiz vẫn lẻ bóng.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng thành công trong sự nghiệp nhưng tình duyên lại vô cùng trắc trở

Nổi tiếng xinh đẹp, xung quanh Phạm Băng Băng luôn có nhiều chàng trai theo đuổi. Bất kể nhà sản xuất, đạo diễn hay bạn diễn nam, chỉ cần có cơ hội hợp tác với Phạm Băng Băng là sẽ dính tin đồn tình ái với cô. Thế nhưng trong danh sách những "người tình tin đồn" đó, Phạm Băng Băng chỉ công khai thừa nhận Vương Học Binh và Lý Thần là bạn trai của mình.

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Phạm Băng Băng và Lý Thần tuyên bố chia tay khiến nhiều người tiếc nuối

Năm 2015, Phạm Băng Băng và Lý Thần tuyên bố hẹn hò. Những tưởng mối tình này sẽ kết trái ngọt nhưng cuối tháng 6 vừa qua, cặp đôi nổi tiếng đã thông báo chia tay trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Nguyên nhân khiến họ chia tay vẫn là điều bí ẩn.

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Phút trải lòng của Phạm Băng Băng về hạnh phúc khiến nhiều người xót xa

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, MC của chương trình chúc Phạm Băng Băng có được sự nghiệp thành công và hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Sau đó, Phạm Băng Băng ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng để tự gả mình đi”. Câu nói của nữ diễn viên họ Phạm khiến nhiều người xót xa vì một người xinh đẹp và tài giỏi như cô tại sao lại phải dùng từ “tự gả mình đi”? Có thể nói đây là lần đầu tiên Phạm Băng Băng trải lòng về chuyện tình cảm sau khi chia tay với Lý Thần.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng và Lý Thần

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