Lý Thần ‘xuống sắc’ khó tin sau khi chia tay Phạm Băng Băng

Sau gần hai tháng Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay, nam tài tử họ Lý “xuống sắc” nhanh chóng khiến nhiều người không thể nhận ra.

Cuối tháng 6/2019, cặp đôi nổi tiếng Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ. Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng cả hai vẫn xem nhau là bạn bè đồng thời sẽ ủng hộ đối phương trên con đường sự nghiệp.

Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người

4 năm hẹn hò, cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió trong cuộc sống, tưởng chừng Phạm Băng Băng và Lý Thần sẽ có một cái kết viên mãn nhưng cuối cùng, giấc mơ hôn lễ thế kỷ giữa cả hai đã tan vỡ.

Gần hai tháng sau khi chia tay, Phạm Băng Băng tích cực tham gia nhiều sự kiện và cũng bắt đầu quay trở lại với nghiệp diễn. Dường như “nữ hoàng thị phi” đã từng bước bắt nhịp với showbiz sau một thời gian dài “ở ẩn” vì tội trốn thuế. Lý Thần cũng tham gia một vài sự kiện, tuy nhiên có vẻ bạn trai cũ của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng khá nhiều từ vụ chia tay đình đám này.

Sau gần 2 tháng chia tay Phạm Băng Băng, Lý Thần 'xuống sắc' trầm trọng

Nam diễn viên họ Lý trông có vẻ già nua và suy sụp hơn trước đây rất nhiều

Khi còn là bạn trai của Phạm Băng Băng, Lý Thần luôn được đánh giá cao bởi vẻ nam tính và điển trai của mình

Dường như ảnh hưởng tâm lý từ vụ chia tay với Phạm Băng Băng đã khiến Lý Thần trở thành người khác

Mới đây khi tham gia concert của nam ca sĩ Trương Kiệt, Lý Thần đã chụp hình chung với MC nổi tiếng Tạ Na. Người hâm mộ không thể tin Lý Thần lại “xuống sắc” trầm trọng đến vậy. Như biến thành một người khác, anh có vẻ già nua, ốm yếu khiến không ít fan hâm mộ xót xa. Nhiều người nhận định có lẽ ảnh hưởng tâm lý từ vụ chia tay với Phạm Băng Băng là nguyên nhân chính khiến Lý Thần tiều tụy đến vậy.

Phạm Băng Băng tiều tụy và già nua sau khi chia tay Lý Thần Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuống sắc trầm trọng.

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