Dù có chi tiền tỷ, Phạm Băng Băng cũng không thể xóa hết những hình ảnh này

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng được mệnh danh là “nữ hoàng thị phi” của Cbiz. Vì vậy, có những chuyện thị phi cô không thể “gột sạch” trong suốt cuộc đời của mình.
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Không chỉ tại Trung Quốc, truyền thông thế giới cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Để có được thành công như ngày hôm nay, cô đã phải trải qua rất nhiều scandal trong sự nghiệp cũng như đời tư của mình.
Về tình cảm, Phạm Băng Băng luôn dính tin đồn tình ái với rất nhiều bạn diễn, nhà sản xuất thậm chí cả nhân viên quay phim. Quá nhiều tai tiếng nên trong mắt nhiều người Phạm Băng Băng sẽ rất khó gặp được ai yêu thương cô thật lòng đồng thời chấp nhận quá khứ tai tiếng của cô.
Một tờ báo Trung Quốc từng thống kê rằng, kể từ khi tham gia showbiz, Phạm Băng Băng dính tin đồn cặp kè với gần 20 người đàn ông. Vậy nhưng trong số đó, Phạm Băng Băng chỉ thừa nhận 2 người từng là bạn trai của mình đó chính là Vương Học Binh và Lý Thần.
Con đường sự nghiệp của Phạm Băng Băng luôn gắn liền với những tai tiếng tình ái. Với nhan sắc và thị phi trong cuộc sống của mình, mỗi khi Phạm Băng Băng ra mắt một sản phẩm mới, cô luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Dù giờ đây tên tuổi của nữ diễn viên họ Phạm đã vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc nhưng đối với cô mà nói, có nhiều chuyện thị phi và khoảnh khắc mà cô không bao giờ muốn nhắc tới. Nhiều ý kiến cho rằng, dù có chi bao nhiêu tiền, Phạm Băng Băng cũng không thể rũ bỏ những hình ảnh xấu xí này trong quá khứ.