Dù có chi tiền tỷ, Phạm Băng Băng cũng không thể xóa hết những hình ảnh này

Không chỉ tại Trung Quốc, truyền thông thế giới cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ diễn viên Phạm Băng Băng . Để có được thành công như ngày hôm nay, cô đã phải trải qua rất nhiều scandal trong sự nghiệp cũng như đời tư của mình.

Những tấm hình của nữ diễn viên Phạm Băng Băng với ngôi sao võ thuật Thành Long khiến cô dính tin đồn tình ái với nam tài tử này

Về tình cảm, Phạm Băng Băng luôn dính tin đồn tình ái với rất nhiều bạn diễn, nhà sản xuất thậm chí cả nhân viên quay phim. Quá nhiều tai tiếng nên trong mắt nhiều người Phạm Băng Băng sẽ rất khó gặp được ai yêu thương cô thật lòng đồng thời chấp nhận quá khứ tai tiếng của cô.

Một tờ báo Trung Quốc từng thống kê rằng, kể từ khi tham gia showbiz, Phạm Băng Băng dính tin đồn cặp kè với gần 20 người đàn ông. Vậy nhưng trong số đó, Phạm Băng Băng chỉ thừa nhận 2 người từng là bạn trai của mình đó chính là Vương Học Binh và Lý Thần.