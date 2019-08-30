Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này

Mới đây một cuộc bình chọn những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ đã được tổ chức. Vượt qua nhiều cái tên đang được yêu mến nhất hiện nay, Cao Viên Viên , Lưu Diệc Phi , Phạm Băng Băng, Đồng Lệ Á là 4 cái tên lọt vào danh sách này.

Đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng này là bà xã của Triệu Hựu Đình. Mặc dù hiện đã 40 tuổi và vừa sinh con nhưng nàng “Chu Chỉ Nhược” vẫn vô cùng xinh đẹp. Từ trước đến nay, Cao Viên Viên vẫn là một trong những diễn viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên được netizen xứ Trung ái mộ nhất. Người đẹp họ Cao luôn có mặt trong những cuộc bình chọn gương mặt xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi đứng thứ ba trong bảng danh sách mới được cộng đồng mạng bầu chọn

Luôn được đánh giá là “thần tiên tỷ tỷ” nhưng lần này Lưu Diệc Phi lại chỉ đứng vị trí thứ 3. Khán giả yêu mến Lưu Diệc Phi bởi vẻ đẹp tự nhiên đầy thoát tục của cô. Hiện nay dù đã hơn 30 tuổi nhưng những thế hệ đàn em sau này khó có ai có thể vượt qua tên tuổi của Lưu Diệc Phi.

Phạm Băng Băng

Xinh đẹp là vậy nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng chỉ đứng vị trí thứ 2

Trong giới giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên Phạm Băng Băng nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp và đời tư lắm thị phi của mình. Trong cuộc bình chọn lần này, với nhan sắc đỉnh cao của mình “nữ hoàng thị phi” họ Phạm xếp vị trí thứ hai.

Đồng Lệ Á

Vượt qua nhiều người đẹp nổi tiếng, mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á trở thành diễn viên xinh đẹp nhất Cbiz

Vượt qua Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng, mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á là người được khán giả bình chọn nhiều nhất trong danh sách này. Đồng Lệ Á sở hữu vẻ đẹp tự nhiên ngay từ tấm bé. Cô luôn có mặt trong các cuộc bình chọn những nghệ sĩ có gương mặt xinh đẹp nhất Cbiz.