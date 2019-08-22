Ngỡ ngàng với sự khác biệt quá lớn giữa ảnh thực tế và ảnh đã qua chỉnh sửa của Phạm Băng Băng

Sau chuyến đi đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe sau phẫu thuật của các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh trong dự án công ích “Trái tim Ali”, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã có những giây phút dành riêng cho bản thân.

Ngay sau khi loạt ảnh trên đường phố Thượng Hải được đăng tải, người đẹp họ Phạm nhận được cơn mưa lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Da trắng, chân dài, vóc dáng mảnh mai là những mỹ từ mà fan hâm mộ Phạm Băng Băng bình luận về thần tượng của mình.

Làm da trắng sứ cùng thân hình mảnh mai của "nữ hoàng thị phi" nhận được rất nhiều lời khen từ fan hâm mộ

Vậy nhưng sau đó không lâu, một vài tấm hình chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên Phạm Băng Băng do người qua đường chụp bất ngờ được lan truyền. Không còn chân dài nuột nà, cũng không còn vóc dáng mảnh mai nữa, trên thực tế trông Phạm Băng Băng khá thấp và có phần mập mạp, khác xa những tấm hình nuột nà trước đó.

Dưới ống kính của người qua đường, Phạm Băng Băng lại 'kém xinh' thế này

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Trên thực tế, ảnh thật và ảnh chỉnh sửa của cô khác biệt quá nhiều, không lung linh như những gì người ta thấy.

Từ sau khi bị điều tra về tội trốn thuế, Phạm Băng Băng bị cộng đồng mạng Trung Quốc tẩy chay. Mặc dù cố gắng hoạt động nghệ thuật trở lại nhưng Phạm Băng Băng khó có thể dành được tình cảm của người hâm mộ như trước đây.