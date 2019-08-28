Điểm danh 4 ‘kẻ thù’ không đội trời chung của Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 28/08/2019 10:52

Kể từ khi tham gia showbiz nữ diễn viên Phạm Băng Băng “kết oán” với rất nhiều người. Tuy nhiên, có 4 nhân vật được cho là “kẻ thù” không đội trời chung của “nữ hoàng thị phi” họ Phạm.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc được truyền thông quốc tế vô cùng ái mộ. Không chỉ tích cực hoạt động nghệ thuật trong nước, trước khi bị điều tra về tội trốn thuế Phạm Băng Băng đã từng có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới.

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Hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, nữ diễn viên Phạm Băng Băng có nhiều kẻ thù trong giới showbiz

Nổi tiếng là vậy nhưng trong giới giải trí Hoa ngữ Phạm Băng Băng luôn gặp phải không ít thị phi và bị nhiều người "cạch mặt". Trong đó, có nhiều nhân vật mà có lẽ cả đời này nữ diễn viên họ Phạm cũng không muốn gặp mặt.

Kim Tinh

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MC Kim Tinh từng công khai chỉ trích Phạm Băng Băng không biết diễn ngay trên sóng truyền hình

Nữ MC nổi tiếng Kim Tinh từng trực tiếp chê bai về diễn xuất của Phạm Băng Băng ngay trên sóng truyền hình. Nữ MC này thẳng thừng nói rằng diễn xuất của Phạm Băng Băng rất kém. Cô chỉ trích rằng nhiều năm như vậy nhưng "nữ hoàng thị phi" vẫn không có tác phẩm nổi bật nào, chỉ có vai diễn a hoàn mới khiến người khác nhớ đến cô. Câu nói này của Kim Tinh được cho là rất “động chạm” đến Phạm Băng Băng, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên được.

Trương Hinh Dư

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Trương Hinh Dư là tình địch nổi tiếng của Phạm Băng Băng mà ai cũng biết

Mâu thuẫn giữa Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng phát sinh kể từ khi cặp đôi Băng – Thần tuyên bố chính thức hẹn hò. Không chịu nổi việc bị mất người yêu, Trương Hinh Dư đã có nhiều hành động thiếu tích cực nhắm về phía Lý Thần và Phạm Băng Băng. Trước đây, Trương Hinh Dư từng nói rằng cô và Phạm Băng Băng là hảo tỷ muôi nhưng sau khi phát sinh mâu thuẫn, cả hai đã "cạch mặt". Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên họ Trương vẫn là tình địch không đội trời chung của Phạm Băng Băng.

Chương Tử Di

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Từng là 'chị em tốt' nhưng gần 10 năm nay Chương Tử Di và Phạm Băng Băng thường hay đối đầu với nhau

Phạm Băng Băng và Chương Tử Di từng hợp tác trong bộ phim điện ảnh “Mỹ Nhân Đại Chiến” nhưng cũng từ đây mối quan hệ giữa cả hai càng ngày càng xấu. Sau khi hoàn thành bộ phim, trong thời gian tuyên truyền hai diễn viên đình đám không ngừng mỉa mai nhau. Cho đến tận bây giờ Chương Tử Di và Phạm Băng Băng vẫn không thể bình thường hóa quan hệ.

Quỳnh Dao

Nữ sĩ Quỳnh Dao chính là người giúp tên tuổi của Phạm Băng Băng nổi tiếng vậy nhưng bà lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của nàng "Kim Tỏa". Nguyên nhân được cho là khi quay “Hoàn Châu Cách Cách”, Phạm Băng Băng vốn có cơ hội được đóng vai Hạ Tử Vy, vậy nhưng Quỳnh Dao lại nói rằng: “Đối với tôi, Phạm Băng Băng mãi mãi là tiểu a hoàn mà thôi”. Chính vì câu nói này nên Phạm Băng Băng lỡ mất cơ hội đóng chính.

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Quỳnh Dao không chỉ là ân nhân mà còn là người mà Phạm Băng Băng hận nhất

Sau khi “Hoàn Châu Cách Cách” phát sóng, Phạm Băng Băng đã dùng mọi cách gom đủ 200.000 tệ để thanh lý hợp đồng với Quỳnh Dao. Điều này chứng tỏ Phạm Băng Băng vô cùng giận bà. Đến hôm nay, Phạm Băng Băng đã có sự nghiệp đồ sộ trong tay và không còn là tiểu a hoàn ngày nào trong mắt Quỳnh Dao nữa nhưng có lẽ cô vẫn không thể quên mối hận này.

Mẹ Lý Thần đổ lỗi cho Phạm Băng Băng khiến cặp đôi Băng – Thần chia tay?

Mẹ Lý Thần đổ lỗi cho Phạm Băng Băng khiến cặp đôi Băng – Thần chia tay?

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin mẹ của nam tài tử họ Lý cho rằng nguyên nhân khiến cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay là do nữ diễn viên họ Phạm.

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Từ khóa:   Chương Tử Di Trương Hinh Dư Hoàn Châu Cách Cách

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