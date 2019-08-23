Mẹ Lý Thần đổ lỗi cho Phạm Băng Băng khiến cặp đôi Băng – Thần chia tay?

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin mẹ của nam tài tử họ Lý cho rằng nguyên nhân khiến cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay là do nữ diễn viên họ Phạm.

Sau gần 2 tháng Phạm Băng Băng và Lý Thần tuyên bố chia tay, nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng một thời đường ai nấy đi vẫn khiến báo giới và người hâm mộ tò mò.

Nguyên nhân thật sự khiến Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay vẫn luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Từng có tin đồn cho rằng trong suốt quãng thời gian Phạm Băng Băng lao đao vì scandal trốn thuế thì Lý Thần lại “trốn” sang Mỹ quay phim. Không giúp đỡ bạn gái một xu nào, khi Phạm Băng Băng cần chỗ dựa tinh thần nhất thì anh cũng biến mất. Dần dần tình cảm Phạm Băng Băng nguội lạnh nên đã quyết định đường ai nấy đi vào cuối tháng 6 vừa rồi.

Một tài khoản mạng xã hội cho biết mẹ của Lý Thần hé lộ thông tin nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay là do Phạm Băng Băng chỉ chú tâm đến sự nghiệp và không muốn sinh con

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng chuyện Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay chỉ là giả. Thực tế đây là thời điểm nhạy cảm, Phạm Băng Băng đang từng bước quay trở lại showbiz nên mượn chuyện chia tay Lý Thần để con đường tái xuất dễ dàng hơn.

Thế nhưng mới đây, có thông tin cho rằng mẹ của Lý Thần đã hé lộ lý do khiến cặp đôi nổi tiếng chia tay là vì Phạm Băng Băng không chịu sinh con mà chỉ muốn tập trung lo cho sự nghiệp. Khi những thông tin này được đăng tải, phía Lý Thần đã có động thái. Ê-kíp của Lý Thần cho hay, đây chỉ là tin giả. Trên thực tế, người nhà nam diễn viên chưa từng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Nam tài tử họ Lý phủ nhận nguyên nhân chia tay là do Phạm Băng Băng

Động thái này của nam diễn viên họ Lý cho thấy những tin đồn liên quan đến việc mẹ anh đổ lỗi cho Phạm Băng Băng khiến hai người chia tay là hoàn toàn không đúng sự thật.

Ngỡ ngàng với sự khác biệt quá lớn giữa ảnh thực tế và ảnh đã qua chỉnh sửa của Phạm Băng Băng Những tấm hình chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên Phạm Băng Băng được đăng tải khiến cô nhận không ít bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ly-than-do-loi-cho-pham-bang-bang-khien-cap-doi-bang-than-chia-tay-335449.html