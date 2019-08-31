Mới đây thông tin nữ diễn viên Phạm Băng Băng hạ sinh em bé tại một bệnh viện ở Nam Kinh đã trở thành chủ đề được netizen xứ Trung bàn tán sôi nổi.

Tối 30/8, thông tin nữ diễn viên Phạm Băng Băng bí mật sinh con tại một bệnh viện Nam Kinh đã được cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền chóng mặt. Theo đó một người làm việc tại một bệnh viện phụ sản Nam Kinh khẳng định Phạm Băng Băng đã đến bệnh viện này sinh con. Vậy nhưng người này không đưa ra được bất kỳ hình ảnh nào của nữ diễn viên họ Phạm.

Sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng liên tục vướng phải những tin đồn ác ý

Dù chỉ là tin đồn không có bằng chứng nhưng hầu hết các trang giải trí xứ Trung đều đăng tải một cách nhanh chóng.

Fanclub đã thay người đẹp họ Phạm phủ nhận tin đồn bí mật sinh con

Tấm hình Phạm Băng Băng chụp 3 ngày trước khi có tin đồn sinh con

Ngay sau đó fanclub của Phạm Băng Băng đã đứng ra giúp thần tượng của mình “rửa oan". Trang Weibo của fanclub Phạm Băng Băng đã đăng tải bài viết phủ nhận chuyện nữ diễn viên họ Phạm sinh con đồng thời chia sẻ lại những tấm hình thần tượng chụp cùng Lý Ngọc cách đây 3 ngày. Sau khi xem ảnh, nhiều netizen bình luận: “3 ngày trước đây Phạm Băng Băng trông rất gọn gàng thì sao có thể sinh con nhanh như vậy được, rõ ràng đây là chuyện bịa đặt”.

Mỗi lần có thông tin gì liên quan đến Phạm Băng Băng, ngay lập tức cô liền trở thành tâm điểm của truyền thông

Dù bản thân Phạm Băng Băng không lên tiếng nhưng rõ ràng chuyện cô sinh con là điều khó có thể xảy ra trong thời gian này. Sau khi chia tay Lý Thần, cô liên tiếp vướng phải những tin đồn ác ý, từ chuyện lợi dụng việc chia tay để quay trở lại showbiz đến việc không chịu sinh con nên mới chia tay bạn trai.

Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này Xinh đẹp là vậy nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng chỉ đứng thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng 4 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-duoc-netizen-bao-ve-sau-khi-dinh-tin-don-bi-mat-sinh-con-tai-benh-vien-336301.html