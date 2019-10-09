Phạm Băng Băng tươi cười xuất hiện sau khi ‘Thắng Thiên Hạ’ phải quay lại từ đầu

Sao quốc tế 09/10/2019 10:38

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng vui vẻ xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh trước thông tin đoàn phim ‘Thắng Thiên Hạ’ chi gần 200 tỷ đồng quay lại bộ phim này.

Thắng Thiên Hạ” vốn là dự án phim truyền hình được Đường Đức Ảnh Thị đầu tư rất lớn. Bộ phim này từng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả hâm mộ phim truyền hình vì quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Phạm Băng Băng, Cao Vân Tường, Phan Nghinh Tử…

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuất hiện tươi rói tại sân bay Bắc Kinh

Vậy nhưng sau scandal cưỡng dâm của Cao Vân Tường, bộ phim không thể lên sóng như dự kiến. Trong khi đoàn làm phim đang loay hoay tìm diễn viên thay thế Cao Vân Tường để diễn lại những cảnh của nam chính thì nữ diễn viên Phạm Băng Băng lại bị điều tra vì trốn thuế.

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Vốn là nữ chính của 'Thắng Thiên Hạ' nhưng do scandal trốn thuế nên các phân cảnh của Phạm Băng Băng cũng sẽ bị thay đổi

Scandal của hai diễn viên chính khiến “Thắng Thiên Hạ” không thể phát sóng dù đã quay xong từ rất lâu. Mới đây Đường Đức Ảnh Thị đã quyết định chi ra gần 200 tỷ nữa để thực hiện lại những cảnh quay có nam chính và nữ chính.

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Người đẹp họ Phạm không bị ảnh hưởng gì sau thông tin 'Thắng Thiên Hạ' phải quay lại từ đầu

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Phạm Băng Băng bị cánh phóng viên bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh khi vừa trở về từ Mỹ. Dường như việc “Thắng Thiên Hạ” phải quay lại từ đầu không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô, người đẹp họ Phạm vẫn vui vẻ tạo dáng trước ống kính. Thần thái và sắc vóc của người đẹp họ Phạm vẫn đẳng cấp như xưa và nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Cao Vân Tường Thắng Thiên Hạ

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