Mặc ồn ào về việc làm đại diện thương hiệu, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

Dường như sau scandal trốn thuế, con đường quay trở lại showbiz của nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn vô cùng khó khăn.

Sau khi bị điều tra về tội trốn thuế và phải nộp thuế với số tiền khổng lồ, mọi hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên Phạm Băng Băng dường như tạm thời ngưng lại. Giữa năm 2019 người đẹp họ Phạm mới có một vài động thái nhen nhóm cho việc trở lại showbiz.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng sang chảnh trong bộ trang phục mới nhất của LV Nhiều tin đồn cho rằng Phạm Băng Băng tiếp cận rất nhiều nhân vật tên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ để được thuận lợi hơn trên con đường tái xuất. Dù được nhiều người giúp đỡ nhưng dường như con đường quay trở lại của “nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng vẫn vô cùng gian nan. Dù dính scandal nhưng Phạm Băng Băng luôn là cái tên được các thương hiệu lớn trên thế giới để mắt tới Dường như khán giả vẫn chưa thể tha thứ cho hành động trốn thuế của nữ diễn viên họ Phạm nên mọi hành động thăm dò của cô để tái xuất đều nhận được sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng. Ngay cả việc Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay cũng bị nghi ngờ cô đang lợi dụng bạn trai để tái xuất dễ dàng hơn.

Các thương hiệu lớn đã ngưng mọi hợp đồng với Phạm Băng Băng kể từ sau khi cô bị điều tra trốn thuế. Vậy nhưng có vẻ sức hút từ nữ diễn viên họ Phạm vẫn rất lớn nên thương hiệu nổi tiếng thế giới LV đã tìm đến cô làm người đại diện thương hiệu toàn cầu. LV công khai thông báo Phạm Băng Băng là đại diện thương hiệu toàn cầu của mình Ngày 27/9, trên Weibo của LV tại Trung Quốc, nhãn hàng này đã chính thức thông báo các nghệ sĩ sẽ làm đại diện thương hiệu của mình trong đó có Phạm Băng Băng. Không chỉ vậy, Phạm Băng Băng còn là đại diện thương hiệu toàn cầu của nhãn hàng đồng thời cũng là gương mặt đầu tiên trong danh sách nghệ sĩ được LV lựa chọn. Những hình ảnh của cô được đánh giá là đẹp xuất thần. Sau đó bài viết này đã bị xóa bỏ có lẽ vì sức ép từ dư luận Trung Quốc Vậy nhưng sau khi thông báo chính thức được đăng tải không lâu, LV phải xóa bỏ dòng trạng thái này. Nhiều ý kiến cho rằng nhãn hàng này đã vấp phải sự tẩy chay từ thị trường Trung Quốc khi lựa chọn Phạm Băng Băng làm đại diện thương hiệu. Tuy nhiên, dù thị phi bủa vậy nhưng không thể phủ nhận nhan sắc và sức hút từ cái tên Phạm Băng Băng.

Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận được lời chúc mừng ngọt lịm từ bạn trai tin đồn vào đúng ngày sinh nhật của mình.

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