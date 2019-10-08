'Tình địch' của Phạm Băng Băng gây ấn tượng với mái tóc ngắn đầy cá tính

Sao quốc tế 08/10/2019 10:44

Trong khi nữ diễn viên Phạm Băng Băng chật vật tìm đường quay lại showbiz thì Trương Hinh Dư lại được công chúng đón nhận với hình tượng mới vô cùng bắt mắt.

Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng là hai cái tên luôn được truyền thông Hoa ngữ đem ra so sánh. Nếu xét về sự nổi tiếng và thị phi, có lẽ Trương Hinh Dư không thể so sánh với nữ diễn viên họ Phạm. Thế nhưng bạn gái cũ của Lý Thần hơn nữ diễn viên Phạm Băng Băng ở chỗ là hiện cô đang sở hữu một gia đình hạnh phúc.

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Trương Hinh Dư khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng với mái tóc ngắn đầy cá tính

Trong quá khứ, vì Lý Thần mà Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hai diễn viên nổi tiếng có nhiều hành động ngầm ám chỉ đối phương khiến truyền thông sẽ còn nhắc mãi.  

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Sau khi sinh con, Trương Hinh Dư nhanh chóng lấy lại vóc dáng

Thời gian trôi qua, trong khi Trương Hinh Dư đã yên bề gia thất bên một chàng trai ngoài ngành giải trí và có cuộc sống hôn nhân viên mãn thì Phạm Băng Băng và Lý Thần lại không thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu. Không chỉ vậy, Phạm Băng Băng còn chật vật tìm đường quay trở lại làng giải trí sau khi bị điều tra về tội trốn thuế.

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Trong khi nữ diễn viên Phạm Băng Băng bị 'lạnh nhạt' thì Trương Hinh Dư lại có bước chuyển mình vô cùng ấn tượng

Mới đây, bà mẹ một con Trương Hinh Dư gây bão mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện với mái tóc ngắn vô cùng cá tính. Sau khi sinh con, nữ diễn viên họ Trương lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Không chỉ vậy, cô còn khiến nhiều người ấn tượng bởi phong cách cá tính nhưng cũng không kém phần gợi cảm của mình.

Hé lộ dung nhan bạn gái mới của Lý Thần, không thua kém Phạm Băng Băng

Hé lộ dung nhan bạn gái mới của Lý Thần, không thua kém Phạm Băng Băng

Sau khi chia tay nữ diễn viên Phạm Băng Băng không lâu, Lý Thần được cho là đang hẹn hò với ái nữ của một tỷ phú giàu có người Singapore.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng và Lý Thần Trương Hinh Dư Lý Thần

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