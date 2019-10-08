'Tình địch' của Phạm Băng Băng gây ấn tượng với mái tóc ngắn đầy cá tính

Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng là hai cái tên luôn được truyền thông Hoa ngữ đem ra so sánh. Nếu xét về sự nổi tiếng và thị phi, có lẽ Trương Hinh Dư không thể so sánh với nữ diễn viên họ Phạm. Thế nhưng bạn gái cũ của Lý Thần hơn nữ diễn viên Phạm Băng Băng ở chỗ là hiện cô đang sở hữu một gia đình hạnh phúc.

Trong quá khứ, vì Lý Thần mà Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hai diễn viên nổi tiếng có nhiều hành động ngầm ám chỉ đối phương khiến truyền thông sẽ còn nhắc mãi.

Sau khi sinh con, Trương Hinh Dư nhanh chóng lấy lại vóc dáng

Thời gian trôi qua, trong khi Trương Hinh Dư đã yên bề gia thất bên một chàng trai ngoài ngành giải trí và có cuộc sống hôn nhân viên mãn thì Phạm Băng Băng và Lý Thần lại không thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu. Không chỉ vậy, Phạm Băng Băng còn chật vật tìm đường quay trở lại làng giải trí sau khi bị điều tra về tội trốn thuế.

Trong khi nữ diễn viên Phạm Băng Băng bị 'lạnh nhạt' thì Trương Hinh Dư lại có bước chuyển mình vô cùng ấn tượng

Mới đây, bà mẹ một con Trương Hinh Dư gây bão mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện với mái tóc ngắn vô cùng cá tính. Sau khi sinh con, nữ diễn viên họ Trương lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Không chỉ vậy, cô còn khiến nhiều người ấn tượng bởi phong cách cá tính nhưng cũng không kém phần gợi cảm của mình.