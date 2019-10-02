Truyền thông Hong Kong hé lộ bằng chứng Phạm Băng Băng từng được 'bao nuôi' từ năm 17 tuổi?

Sao quốc tế 02/10/2019 06:50

Đời tư phức tạp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn là đề tài béo bở để truyền thông Hoa ngữ khai thác.

Nổi tiếng xinh đẹp và giàu có, nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn là tâm điểm của truyền thông mỗi khi xuất hiện. Không chỉ vậy, những thông tin về đời tư của nữ diễn viên họ Phạm luôn được truyền thông Hoa ngữ khai thác một cách triệt để.

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Truyền thông Hong Kong cho rằng nữ diễn viên Phạm Băng Băng được 'bao nuôi' từ năm 17 tuổi

Tình sử phong phú của Phạm Băng Băng cũng là chủ đề được các trang giải trí Trung Quốc viết đi viết lại. Trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng không ít lần dính tin đồn phim giả tình thật với rất nhiều bạn diễn. Bên cạnh đó, ông chủ của các công ty truyền thông lớn cũng vướng tai tiếng tình ái với nữ diễn viên họ Phạm. Thế nhưng Phạm Băng Băng chỉ thừa nhận hai người đàn ông là bạn trai của mình đó là Vương Học Binh và Lý Thần.

Là một diễn viên nổi tiếng, Phạm Băng Băng luôn vướng rất nhiều thị phi. Trước đây từng có tin đồn cho rằng khi mới vào nghề Phạm Băng Băng đã được một nhân vật nổi tiếng “bao nuôi”. Dù không có bất cứ bằng chứng nào nhưng tin đồn này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của Phạm Băng Băng.

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Tấm hình mát mẻ của Phạm Băng Băng được cho là 'ảnh giường chiếu'

Thậm chí truyền thông Hong Kong còn khẳng định năm 17 tuổi Phạm Băng Băng đã được một đại gia giàu có “bao nuôi” và đăng tải những bức ảnh "giường chiếu" của nữ diễn viên họ Phạm làm bằng chứng. Cũng theo nguồn tin này, khi 17 tuổi, nhờ nhan sắc hơn người của mình Phạm Băng Băng đã bước chân vào showbiz. Thời điểm đó cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một nhân vật có tiếng và mang về khá nhiều tài nguyên. Sau đó mối quan hệ dần phát triển, nữ diễn viên họ Phạm nhiều lần lấy thân xác để giao dịch, nhằm nổi tiếng trong showbiz.

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Vậy nhưng trên thực tế, khi thực hiện bộ ảnh này có nhiều người ở hiện trường, trong đó có bố mẹ Phạm Băng Băng

Một loạt tấm hình mát mẻ của Phạm Băng Băng cũng được đăng tải khiến cô nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Vậy nhưng trên thực tế phía Phạm Băng Băng đã sớm có lời giải thích cho loạt "ảnh nóng" này. Theo đó, những tấm hình được truyền thông Hong Kong cho là “ảnh giường chiếu” của Phạm Băng Băng được thực hiện vào năm 1998. Thực ra đây chỉ là những tấm hình được chụp cho một chương trình. Tham gia chụp tại hiện trường còn có một diễn viên khác và bố mẹ Phạm Băng Băng, do đó những tin đồn về “ảnh giường chiếu” của Phạm Băng Băng đều là bịa đặt.

Dù đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận vậy nhưng thị phi và những tin đồn vô căn cứ vẫn liên tục bủa vây nữ diễn viên họ Phạm.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần scandal sao hoa ngữ

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