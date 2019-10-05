Hé lộ dung nhan bạn gái mới của Lý Thần, không thua kém Phạm Băng Băng

Cuối tháng 6 vừa qua, cặp đôi nổi tiếng Trung Quốc Phạm Băng Băng và Lý Thần bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Nhiều tin đồn liên quan đến nguyên nhân chia tay của cả hai cũng được thêu dệt. Có thông tin cho rằng nữ diễn viên Phạm Băng Băng đang lợi dụng chuyện tình cảm với Lý Thần để rộng đường quay trở lại showbiz. Bên cạnh đó lại có tin đồn trong lúc Phạm Băng Băng gặp hoạn nạn, Lý Thần sợ liên lụy nên đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Diễn viên Phạm Băng Băng và bạn trai Lý Thần tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ

Sau khi chia tay, Phạm Băng Băng cố gắng hết mình để được công chúng đón nhận trở lại. Tuy nhiên, dường như sai lầm trong quá khứ của cô nàng họ Phạm rất khó có thể nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ. Ngay cả việc làm đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng nổi tiếng thế giới của Phạm Băng Băng cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay của công chúng.