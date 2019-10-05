Hé lộ dung nhan bạn gái mới của Lý Thần, không thua kém Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 05/10/2019 08:08

Sau khi chia tay nữ diễn viên Phạm Băng Băng không lâu, Lý Thần được cho là đang hẹn hò với ái nữ của một tỷ phú giàu có người Singapore.

Cuối tháng 6 vừa qua, cặp đôi nổi tiếng Trung Quốc Phạm Băng BăngLý Thần bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Nhiều tin đồn liên quan đến nguyên nhân chia tay của cả hai cũng được thêu dệt. Có thông tin cho rằng nữ diễn viên Phạm Băng Băng đang lợi dụng chuyện tình cảm với Lý Thần để rộng đường quay trở lại showbiz. Bên cạnh đó lại có tin đồn trong lúc Phạm Băng Băng gặp hoạn nạn, Lý Thần sợ liên lụy nên đã ngoảnh mặt làm ngơ.

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Diễn viên Phạm Băng Băng và bạn trai Lý Thần tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ

Sau khi chia tay, Phạm Băng Băng cố gắng hết mình để được công chúng đón nhận trở lại. Tuy nhiên, dường như sai lầm trong quá khứ của cô nàng họ Phạm rất khó có thể nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ. Ngay cả việc làm đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng nổi tiếng thế giới của Phạm Băng Băng cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay của công chúng.

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Truyền thông Hong Kong hé lộ về những bóng hồng của Lý Thần sau khi chia tay Phạm Băng Băng
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Tháng 9, Lý Thần vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn Vương Hiểu Thần. Tháng 10 truyền thông Hong Kong lại khẳng định anh đang qua lại với một tiểu thư giàu có  

Về phần Lý Thần, sau khi chia tay Phạm Băng Băng anh liên tiếp vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người. Mới đây nhất truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin Lý Thần đang hẹn hò với con gái tỷ phú Singapore. Không chỉ vậy, hình ảnh bạn gái mới của Lý Thần cũng được truyền thông Hong Kong đăng tải. Nhiều người nhận xét, nhan sắc và vóc dáng của cô tiểu thư nhà giàu này không thua kém gì nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

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Dung nhan cô tiểu thư được cho là bạn gái hiện tại của Lý Thần
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Tuy nhiên, fan của Lý Thần cho rằng đây là bạn diễn của anh trong bộ phim truyền hình 'Thất Nhật Sinh'
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Vóc dáng và nhan sắc của cô 'bạn gái tin đồn' này không thua kém gì Phạm Băng Băng

Khi thông tin này được đăng tải, dù phía Lý Thần chưa đưa ra động thái nào nhưng một số fan hâm mộ cho rằng đây chỉ là bạn diễn của Lý Thần trong bộ phim “Thất Nhật Sinh”. Trên thực tế không có chuyện Lý Thần qua lại với cô tiểu thư giàu có này. Những hình ảnh mà truyền thông Hong Kong cho là đang hẹn hò thực chất chỉ là một cảnh quay của Lý Thần và bạn diễn trong bộ phim nói trên mà thôi. 

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