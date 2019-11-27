Bị ‘ghẻ lạnh’ tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng đẹp tựa nữ thần trên tạp chí Nga

Mới đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã có màn lột xác hoàn hảo khi xuất hiện trên một tạp chí danh tiếng của Nga.

Sau khi bị điều tra vì tội trốn thuế và phải nộp số tiền phạt khổng lồ, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng bắt đầu tụt dốc. Những làn sóng tẩy chay “nữ hoàng thị phi” liên tiếp nổ ra khiến con đường quay trở lại showbiz của Phạm Băng Băng ngày càng khó khăn. Thậm chí có người còn cho rằng cô lợi dụng việc chia tay Lý Thần để con đường trở lại showbiz của mình được dễ dàng hơn.

Dù Phạm Băng Băng đã vận dụng khá nhiều mối quan hệ và đã thử nhiều cách nhưng dường như dư luận xứ Trung vẫn chưa thể đón nhận nữ diễn viên họ Phạm. Đứng trước sự tẩy chay của khán giả trong nước, mới đây Phạm Băng Băng đã có màn xuất hiện xuất thần trên tạp chí của Nga.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện trên một tạp chí uy tín của Nga

Thần thái và phong cách của nữ diễn viên họ Phạm nhận được nhiều lời khen từ fan hâm mộ

Làn da trắng sứ vốn là thương hiệu của 'nữ hoàng thị phi' một lần nữa giúp cô tỏa sáng

Đã khá lâu không xuất hiện trên tạp chí, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

Mặc dù dư luận tại Trung Quốc vẫn chưa thể đón nhận Phạm Băng Băng sau khi scandal trốn thuế bị phanh phui...

... nhưng truyền thông quốc tế vẫn đặc biệt ưu ái nữ diễn viên họ Phạm

Lần này, Phạm Băng Băng xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau nhưng đều vô cùng thu hút

Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc từ thần thái cho đến dung mạo trong loạt ảnh này

Loạt ảnh của bạn gái cũ Lý Thần đã nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ. Có thể thấy dù con đường sự nghiệp đang gập ghềnh nhưng không thể phủ nhận sức hút lớn của Phạm Băng Băng.

Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay Chia tay gần 5 tháng, hành động bất ngờ của nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến nhiều người nghi ngờ cô và Lý Thần chưa hề chia tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ghe-lanh-tai-trung-quoc-pham-bang-bang-dep-tua-nu-than-tren-tap-chi-nga-345159.html