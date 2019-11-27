Bị ‘ghẻ lạnh’ tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng đẹp tựa nữ thần trên tạp chí Nga

Sao quốc tế 27/11/2019 14:46

Mới đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã có màn lột xác hoàn hảo khi xuất hiện trên một tạp chí danh tiếng của Nga.

Sau khi bị điều tra vì tội trốn thuế và phải nộp số tiền phạt khổng lồ, sự nghiệp của nữ diễn viên Phạm Băng Băng bắt đầu tụt dốc. Những làn sóng tẩy chay “nữ hoàng thị phi” liên tiếp nổ ra khiến con đường quay trở lại showbiz của Phạm Băng Băng ngày càng khó khăn. Thậm chí có người còn cho rằng cô lợi dụng việc chia tay Lý Thần để con đường trở lại showbiz của mình được dễ dàng hơn.

Dù Phạm Băng Băng đã vận dụng khá nhiều mối quan hệ và đã thử nhiều cách nhưng dường như dư luận xứ Trung vẫn chưa thể đón nhận nữ diễn viên họ Phạm. Đứng trước sự tẩy chay của khán giả trong nước, mới đây Phạm Băng Băng đã có màn xuất hiện xuất thần trên tạp chí của Nga.

dien vien pham bang bang 1
Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện trên một tạp chí uy tín của Nga
dien vien pham bang bang 2
Thần thái và phong cách của nữ diễn viên họ Phạm nhận được nhiều lời khen từ fan hâm mộ
dien vien pham bang bang 3
Làn da trắng sứ vốn là thương hiệu của 'nữ hoàng thị phi' một lần nữa giúp cô tỏa sáng
dien vien pham bang bang 5
Đã khá lâu không xuất hiện trên tạp chí, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần
dien vien pham bang bang 4
Mặc dù dư luận tại Trung Quốc vẫn chưa thể đón nhận Phạm Băng Băng sau khi scandal trốn thuế bị phanh phui...
dien vien pham bang bang 6
... nhưng truyền thông quốc tế vẫn đặc biệt ưu ái nữ diễn viên họ Phạm
dien vien pham bang bang 7
Lần này, Phạm Băng Băng xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau nhưng đều vô cùng thu hút
dien vien pham bang bang 8
Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc từ thần thái cho đến dung mạo trong loạt ảnh này

Loạt ảnh của bạn gái cũ Lý Thần đã nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ. Có thể thấy dù con đường sự nghiệp đang gập ghềnh nhưng không thể phủ nhận sức hút lớn của Phạm Băng Băng. 

Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay

Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay

Chia tay gần 5 tháng, hành động bất ngờ của nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến nhiều người nghi ngờ cô và Lý Thần chưa hề chia tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần nữ hoàng thị phi

TIN LIÊN QUAN

Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay

Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay

Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng

Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng bất ngờ để lộ tình tiết ngầm thông báo đã có bạn trai mới?

Phạm Băng Băng bất ngờ để lộ tình tiết ngầm thông báo đã có bạn trai mới?

Phạm Băng Băng tươi cười xuất hiện sau khi ‘Thắng Thiên Hạ’ phải quay lại từ đầu

Phạm Băng Băng tươi cười xuất hiện sau khi ‘Thắng Thiên Hạ’ phải quay lại từ đầu

'Tình địch' của Phạm Băng Băng gây ấn tượng với mái tóc ngắn đầy cá tính

'Tình địch' của Phạm Băng Băng gây ấn tượng với mái tóc ngắn đầy cá tính

Hé lộ dung nhan bạn gái mới của Lý Thần, không thua kém Phạm Băng Băng

Hé lộ dung nhan bạn gái mới của Lý Thần, không thua kém Phạm Băng Băng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 40 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới