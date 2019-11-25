Hành động bất ngờ của Phạm Băng Băng khiến nhiều người tin rằng cô và Lý Thần chưa chia tay

Chia tay gần 5 tháng, hành động bất ngờ của nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến nhiều người nghi ngờ cô và Lý Thần chưa hề chia tay.
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Cuối tháng 6/2019, cặp đôi được quan tâm nhất làng giải trí Hoa ngữ Phạm Băng Băng và Lý Thần bất ngờ tuyên bố chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã được dự đoán từ trước nhưng fan hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối.
Hậu chia tay, có nhiều thông tin cho rằng Phạm Băng Băng và Lý Thần chỉ giả vờ, mục đích của người đẹp họ Phạm là lợi dụng chuyện tình cảm để quay lại showbiz dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, không ít người tin rằng sau khi nữ diễn viên Phạm Băng Băng bị điều tra về tội trốn thuế, tình cảm của cặp đôi thực sự có vấn đề khiến họ không thể tiếp tục bên nhau.
Chia tay được 5 tháng, vào đúng ngày sinh nhật của Lý Thần, Phạm Băng Băng bất ngờ cập nhật trang cá nhân với dòng trạng thái: “Sinh nhật vui vẻ” cùng hình một con mèo. Sau đó Lý Thần cũng vào bình luận: “Chúc mừng sinh nhật mèo của tôi”. Phạm Băng Băng tiếp tục trả lời bạn trai cũ: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ”. Sự tương tác của cặp đôi trên mạng xã hội khiến nhiều người nghi ngờ họ vẫn chưa chia tay.
Ngay sau đó một fan của Phạm Băng Băng đã giải thích rằng, Phạm Băng Băng và Lý Thần đã thực sự chia tay. Nữ diễn viên họ Phạm cập nhật trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật con mèo cưng của mình, chỉ có điều trùng hợp ngày sinh với Lý Thần mà thôi. Trong giới showbiz Hoa ngữ, hiếm có cặp đôi nào sau khi chia tay vẫn làm bạn bè như Phạm Băng Băng và Lý Thần.