Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng

Hôm nay (30/10), nữ diễn viên Phạm Băng Băng và bố mẹ cùng xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Nhan sắc cũng như gu thời trang cực phẩm của gia đình Phạm Băng Băng nhận được sự chú ý đặc biệt của fan hâm mộ cũng như giới truyền thông.

Nhiều người nhận xét bố mẹ của nữ diễn viên họ Phạm vẫn rất trẻ trung và ăn mặc hợp thời trang dù đã hơn 60 tuổi. Trước đây, từng có nhiều bài viết ngợi ca về nhan sắc của Phạm Băng Băng và gia đình cô.

Ngay sau khi xuất hiện, gia đình họ Phạm nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ

Nổi bật nhất trong lần xuất hiện này vẫn là Phạm Băng Băng. Cô nàng đội mũ, mặc áo choàng rất thời trang. Có lẽ điểm nhấn của "nữ hoàng thị phi" họ Phạm chính là chiếc nhẫn nổi bật trên ngón tay áp út. Nhiều người cho rằng Phạm Băng Băng đã có người mới sau khi chia tay Lý Thần.

Phạm Băng Băng khoe khéo chiếc nhẫn trên tay như đang ám chỉ điều gì đó

Cuối tháng 6, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần tuyên bố chia tay. Ngay sau đó cả hai vướng phải khá nhiều tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Phạm Băng Băng dính tin đồn cặp kè và sinh con cho đại gia nên mới kiên quyết chia tay Lý Thần. Trong khi đó, Lý Thần cũng dính tin đồn hẹn hò với một vài đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên, cho đến nay Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn chưa công khai tình mới của mình.