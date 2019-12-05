Phạm Băng Băng bị đồn nhận 40 tỷ qua đêm với đại gia, lộ clip nóng?

Sao quốc tế 05/12/2019 11:27

Theo thông tin do 1 tài khoản mạng xã hội đăng tải, vị đại gia này đã từng chi khoảng 40 tỷ để qua lại với nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin rằng vào năm 2012, nữ diễn viên Phạm Băng Băng từng qua đêm với một người đàn ông giàu có. Vị đại gia này đã chi 1.200 vạn tệ (khoảng 40 tỷ đồng) để qua đêm với “nữ hoàng thị phi”. Đặc biệt, người này còn cho biết thêm, clip nóng của Phạm Băng Băng với đại gia này đã được đăng tải lên mạng và gửi link cho mọi người.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng lại vướng tin đồn không hay

Bài viết này lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Trên thực tế, tin đồn Phạm Băng Băng qua đêm với đại gia với giá 40 tỷ từng xuất hiện trước đây. Năm 2018 Phạm Băng Băng đã nhờ đến sự hỗ trợ của các luật sư để khởi kiện những người đăng tải thông tin thất thiệt. Vậy nhưng dường như hành động đó của nữ diễn viên họ Phạm vẫn không đủ sức răn đe.

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Một tài khoản mạng xã hội cho biết, năm 2012 một vị đại gia họ Lưu đã chịu chi 1.200 vạn tệ để qua đêm với Phạm Băng Băng 
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Đường link của clip này cũng được đăng tải, vậy nhưng ngay sau đó video đã bị xóa

Mặc dù lần này người đăng tải khẳng định rằng mình đang nắm trong tay clip nóng của Phạm Băng Băng và cho biết bạn gái cũ của Lý Thần khá chủ động, tuy nhiên đường link này không thể xem được. Nhiều người cho rằng clip này đã bị xóa bỏ hoặc chỉ là clip giả.

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Hiện nay phía Phạm Băng Băng vẫn chưa có động thái nào trước tin đồn lần này

Sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng đang cố gắng thay đổi hình ảnh của mình để sớm quay trở lại showbiz. Đứng trước tin đồn lần này, phía nữ diễn viên họ Phạm vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay động thái nào.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần scandal sao Hoa ngữ

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